Lepotilni saloni prevelik strošek za ženine

Afganistanski talibani so uresničili svojo napoved izpred enega meseca in kljub protestom začeli zapirati vse kozmetične salone po državi. Tiskovni predstavnik ministrstva za vrednote in pregrehe Sadik Akif Mahdžer ni želel komentirati, ali bodo pri zapiranju salonov uporabili silo, kar v preteklosti ni bilo nič neobičajnega. Ob razglasitvi ukrepa se je namreč na ulicah Kabula na enem od redkih protestov proti talibanom zbralo več deset uslužbenk kozmetičnih salonov, varnostne sile pa so jih kmalu razgnale z vodnimi topovi in pendreki pa tudi z opozorilnimi streli v zrak.

Zatiranje žensk

Ukrep talibanske milice je še en udarec za afganistanske ženske, potem ko so verski skrajneži po prevzemu oblasti v Afganistanu po odhodu ameriške vojske ženskam močno omejili možnost šolanja (deklice lahko hodijo v šolo le do šestega razreda) in zaposlitve ter jim prepovedali pojavljanje na javnih krajih brez spremstva moškega člana družine. Talibani so najnovejši ukrep utemeljili s pojasnilom, da lepotilni saloni v islamu niso dovoljeni, poleg tega pa da so družinam ženinov povzročali velike stroške med pripravami na poroko.

Pospravljanje opreme FOTO: Ali Khara/Reuters

Prepoved kozmetičnih salonov je sprožila ostre odzive mednarodnih organizacij. Pri misiji OZN v Afganistanu (Unama) so prepričani, da bo prepoved imela negativne ekonomske učinke, saj ženskam onemogoča redko možnost zaposlitve. Oglasil se je tudi generalni sekretar OZN Antonio Guterres in izjavil, da odločno podpira prizadevanje Uname za preklic prepovedi kozmetičnih salonov v Afganistanu.

Brez dela in podpore

Talibani so predstavili seznam storitev kozmetičnih salonov, ki po njihovem ne spoštujejo islamske vere. Med njimi so oblikovanje obrvi, uporaba las drugih ljudi za lasne vstavke, ki ženski naredijo bolj bujno pričesko, in uporaba ličil, ki da niso v skladu z ritualom umivanja pred molitvijo. Druga, sicer nereligiozna, a morda še bizarnejša utemeljitev prepovedi pa je ta, da je morala ženinova družina po lokalnih običajih nevesti in njenim najbližjim sorodnicam plačati za obisk kozmetičnega salona pred poroko.

Pred prepovedjo FOTO: Wakil Kohsar/AFP

»Tukaj ne gre le za urejanje pričeske ali lakiranje nohtov. Gre za kakih 60.000 žensk, ki bodo s prepovedjo izgubile službo. Gre za ženske, ki bodo izgubile enega redkih krajev, kjer so se lahko družile in kamor so se lahko zatekle po podporo, potem ko so talibani sistematično uničili kompletni sistem odzivanja na nasilje v družini,« opozarja Heather Barr, direktorica za pravice žensk pri newyorški organizaciji Human Rights Watch.

Talibani so po prevzemu oblasti pred dvema letoma močno omejili pravice žensk.

Čeprav so talibani po umiku ameriških in Natovih sil iz Afganistana avgusta 2021 in ponovnem prevzemu oblasti sprva zagotavljali, da ne bodo uvedli tako radikalnih ukrepov kot v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so njihove obljube kmalu izpuhtele v zrak. Tako so ženskam kmalu prepovedali obiskovanje javnih prostorov, kot so parki in telovadnice, jim onemogočili nadaljnje šolanje – hodijo lahko le še v verske šole –, pritisnili pa so tudi na medije. Njihovi ukrepi so sprožili številne ogorčene odzive mednarodnih organizacij in javnosti ter še povečali izolacijo Afganistana, ki se je znašel v gospodarskem kolapsu in hudi humanitarni krizi.