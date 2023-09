Kurjenje maščob za telebane

Samo sami lahko spremenimo svoje življenje, nihče ga ne more namesto nas. V boju, v katerem smo danes, razvijamo moč, ki jo bomo potrebovali jutri.

Telo shranjuje kalorije v obliki maščobe. To nas ohranja pri življenju. Obstaja veliko načinov za izgorevanje maščob, kot so vadba v območju za izgorevanje maščob, zmanjšanje števila vnesenih kalorij in živila ali dodatki, ki naj bi poskrbeli za večje izgorevanje maščob.

Morda se zdi samoumevno, da lahko redna vadba pomaga pri izgorevanju maščob. Vendar ne gre le za kalorije, ki jih porabite. Pomembne so prilagoditve, ki jih vaše telo naredi ob redni vadbi. Številne od teh prilagoditev neposredno vplivajo na to, da boste lahko pokurili več maščobe, ne da bi se za to sploh zelo trudili.

Nujno se je naučiti, kako kuriti maščobe z različnimi vrstami vadbe, namesto da iščete hitro rešitev, ki verjetno ne bo delovala. To je pač tako, naj vam je všeč ali ne ... A nekaj stvari morate vedeti.

Kako pokuriti maščobe? Recepti so prešvicani. Dosledna vadba. Izvajajte kombinacijo visoko, srednje in nizko intenzivne kardiovaskularne vadbe. Dvigujte uteži. Preizkusite krožno vadbo. Vključite sestavljene vaje. Pazite na raven stresa. Privoščite si dovolj spanja. Povečajte skupno dnevno porabo energije. Vnesite le potrebno število kalorij.

Če si prizadevate zmanjšati maščobne zaloge v telesu, lahko poznavanje tega, kako vaše telo porablja kalorije za gorivo, bistveno spremeni pristop k uravnavanju telesne mase. Energijo pridobivate iz maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin. Iz katerih virov telo črpa energijo, je odvisno od vrste dejavnosti, ki jo opravljate. Večina ljudi želi za energijo uporabljati maščobe. Morda se zdi, da več maščob kot goriva lahko uporabite, manj maščob boste imeli v telesu. Razumevanje najboljšega načina kurjenja maščob se začne z nekaterimi osnovnimi dejstvi o tem, kako vaše telo pridobiva energijo.

Telo za gorivo uporablja predvsem maščobe in ogljikove hidrate. Razmerje med tem, katera goriva se uporabljajo, se spreminja glede na dejavnost. Pri vadbi višje intenzivnosti, kot je na primer hiter tek, se telo za gorivo zanaša na ogljikove hidrate. Metabolične poti, ki so na voljo za razgradnjo ogljikovih hidratov za energijo, so učinkovitejše od tistih za razgradnjo maščob. Pri dolgih in počasnih vadbah se za energijo bolj uporabljajo maščobe kot ogljikovi hidrati.

To je zelo poenostavljen pogled na energijo s trdnim sporočilom. Izgorevanje več kalorij je pomembnejše od uporabe maščob za energijo. Bolj ko se trudite, več kalorij boste pokurili.

Pri hujšanju ni pomembno, katero vrsto goriva uporabljate. Pomembno je, koliko kalorij boste pokurili.

Dosledna vadba ima kar veliko prednosti. Postanemo bolj učinkoviti, saj telo postane učinkovitejše pri dovajanju in črpanju kisika. Vadba pomaga celicam učinkoviteje kuriti maščobe. Boljši krvni obtok omogoča učinkovitejši pretok maščobnih kislin po krvi in v mišice.