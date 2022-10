Pred volitvami 1990 je Televizija Slovenija povabila vse štiri predsedniške kandidate na soočenje pred TV kamerami. Ivan Kramberger je bil med njimi posebnost: medtem ko so druge tri predsedniške kandidate predlagale stranke, je on sam zbral več kot potrebnih 5000 overovljenih podpisov volivcev za samokandidaturo. Tega ni zamolčal niti pred TV-kamerami. Poleg tega je za razliko od resne tekmovalnosti drugih kandidatov poskrbel za humor in popestril predvolilno kampanjo. Prav zaradi tega ga tudi sredstva javnega obveščanja niso jemala za preveč resnega tekmeca in so ga tudi postavljala v ozadje...