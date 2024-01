Kopalnica brez ploščic? Zakaj pa ne!

Če načrtujete prenovo kopalnice ali se z zamislijo o tem zgolj poigravate, ideje najverjetneje iščete tudi na svetovnem spletu. Tam je mogoče najti vse mogoče sloge opreme, barvne kombinacije, talne in stenske obloge …, mnogo tudi takšnih, ki jih pri nas v razstavnih salonih in vidimo redko oziroma so na sončno stran Alp začeli prihajati šele v zadnjem času. Po svetu, predvsem v Veliki Britaniji in ZDA, so denimo že dolgo pogoste kopalnice, kjer na stenah in tleh ne prevladujejo ploščice. Odstranjevanje in polaganje teh je zamudno, glasno in prašno delo, zato se zdi, da bi bil prostor prenovljen veliko hitreje, če bi namesto njih izbrali zgolj stensko barvo.

Vinilne obloge

Čeprav je ponekod videti, kot da je na kopalniških tleh parket, ni res tako. FOTO: Getty images

Tudi ko so ploščice enkrat nameščene, se težave ne končajo, saj je treba redno čistiti fuge, na katerih se v tem izjemno vlažnem in toplem prostoru, ki je pogosto slabo zračen, hitro začne nabirati plesen. A ravno zato, ker gre za tako vlažen prostor, ga ne moremo opremiti po enakem principu in z enakimi materiali kot druge v hiši. Čeprav se morda zdi, da imajo nekatere kopalnice, ki jih lahko občudujemo na fotografijah, tla obložena s parketom, ni tako. Ker je parket izdelan iz lesa, bi bila to strašno slaba odločitev, saj les srka vlago, se napihne in poškoduje. Če bi kljub temu radi kopalniška tla pokrili z leseno talno oblogo, je najboljša izbira bambus, ki vlago dobro prenaša in je tudi najbolj obstojen. Cenovno bolj ugodna možnost pa je vinilna talna obloga, ki je na dotik prijetnejša in toplejša. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se je pred izbiro vinila kot kopalniške talne obloge priporočljivo posvetovati, saj vsak ni primeren. Vinilne obloge na klik, ki jih enostavno položimo sami, se v vlažnem okolju ne bodo dobro obnesle, saj lahko med špranje pronica voda. Raje se tako odločimo za vinil, ki ga na tla prilepimo.

Več možnosti

Gladke stene tudi pri nas postajajo vedno bolj priljubljene. FOTO: Getty images

Pri izbiri stenskih oblog imamo prav tako na voljo več možnosti. Ena od njih je vodoodbojna barva. Pred barvanjem običajno odstranimo obstoječe ploščice in stene zravnamo. Če stavba nima ustrezne hidroizolacije, je treba površine najprej premazati z vodoodbojno maso, nato sledi barva. Obstajajo tudi kopalniški mojstri, ki vse to naredijo brez odstranjevanja obstoječih ploščic, kar močno skrajša čas prenove. Tudi v primeru, da želimo keramiko najprej odstraniti, je sicer bolje poklicati strokovnjaka, saj nanos vodoodbojne barve ni tako enostaven kot pleskanje drugih prostorov, da bi bil učinek res optimalen in se na stenah ne bi začela pojavljati plesen, so namreč potrebni vsaj štirje nanosi.

Izberemo lahko tudi mikrocementne obloge, ki jih je mogoče položiti kar čez obstoječe ploščice, na pogled pa bo površina zelo podobna običajni steni. Je pa nanos takšne obloge vse prej kot enostaven, dela se ne moremo lotiti sami, tudi dolgotrajen, vse skupaj pa vas bo po žepu udarilo bolj kot polaganje keramike.

Fuge je treba redno čistiti. FOTO: Getty images

V vsakem primeru je priporočljivo pred končno odločitvijo obiskati salon s kopalniško opremo ter talnimi in stenskimi oblogami oziroma poklicati strokovnjaka, ki nam bo znal najbolje svetovati glede izbire materialov, ki se bodo skladali tako s prostorom in našimi željami kot tudi s proračunom, ki ga imamo na voljo.