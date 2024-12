Kontrasti v orkestru

Orkester harmonik Kontrasti deluje od letošnje pomladi, a so v tem času posneli že dve skladbi, in sicer Čebelarja Lojzeta Slaka, s katero so počastili 60-letnico Slakove glasbe, ter Avsenikovo Prijatelji, ostanimo prijatelji. »Naši mladi harmonikarji zelo radi preigravajo in so jim ljube ravno Slakove in Avsenikove viže. Radi pa preigravajo skladbe svojih idolov Modrijanov in se jih s tem hkrati učijo, prav tako so zelo priljubljene Miheličeve viže in številne druge naših domačih izvajalcev, ki so v zakladnici narodnozabavne glasbe,« pravi vodja orkestra Damjan Klemenčič. Ta mesec so člani orkestra stopili pred televizijske kamere in posneli novoletno oddajo Za prijatelje. Od občinstva, ki jo je spremljalo, so poželi gromki aplavz, laskale so jim tudi številne pohvale.

In od kod ideja za ime orkestra Kontrasti? Klemenčič odgovarja: »To ime smo izbrali, ker so naši člani različnih starosti in različnih osebnosti, vendar združeni s srcem in dušo v eni skupini, ki je tako raznobarvna, da smo dobili idejo, da bi bili preprosto Kontrasti.« Starost članov orkestra se razteza od štirih let, kolikor jih šteje najmlajši, pa tja do 22 let. Harmoniko igrajo Vid, Rok, Niko, Tomaž, Anže, Rene, Matevž, Jakob, Jan, Tian, Tilen, Nika, Teo, Maj, Žiga, Tjaša, Tea in Stela, Simon Slana igra bariton in bas, Žiga Rajh pa kitaro.

Člani harmonikarskega orkestra so se poimenovali Kontrasti. FOTO: Lea Dimitrovski/arhiv orkestra

»Zbrali smo se na pobudo učencev in njihovih staršev z mislijo in željo, da bi bilo lepo zaigrati na kakšni občinski prireditvi. Tako smo julija letos prvič skupaj zaigrali na občinskem prazniku oziroma 19-letnici občine Sv. Tomaž,« pove Damjan Klemenčič, ki je za vso podporo hvaležen županu Mirku Cvetku, pa tudi vsem staršem harmonikarjev. »Vsi člani so tudi moji učenci, tako da vse znanje dobijo v moji učilnici. Med učenci pa jih je nekaj, ki se redno udeležujejo raznih tekmovanj po vsej Sloveniji in tam dobivajo spodbudne ocene in odrske izkušnje. Sicer pa so v orkestru zbrani mladi vse od Podgorcev do Juršincev, Sv. Jurija ob Ščavnici, Ormoža, Ključarovca, Ivanjkovca in širše občine Sv. Tomaž.