Kolumna Primoža Kališnika: En orgazem na dan prežene skrbi stran

Volitve v Sloveniji so vedno nateg brez orgazma, so kot spolnost nekoga, ki je slišal, da je orgazem dober za zdravje in lepo kožo, a mu ga nikoli ne uspe srečati. A se kar trudi in trudi, pa oni ne pride od nikoder.

In ne mi reči, da je ta primerjava vulgarna. Če je, potem imate težavo glede realnosti in spoznanja, kako ste nastali.

Ne bom zdaj zapisal, da ni važen cilj, temveč pot do tja, ker bi to lahko kdo razumel kot res hudo moralno sprijenost, ampak, a ne, kakor koli že razumemo svoj prihod na svet, imamo vsi nekaj skupnih točk glede vstopne in izstopne točke in nas kot posledice le-tega.

Skratka, a ne, volitve so kot slab skupinski seks – mnogi bi radi sodelovali, v resnici pa skoraj nihče nima dolgoročne koristi od tega.

Primerjava volitev s spolnostjo brez orgazma je seveda metafora, ki se nanaša na občutek nezadovoljstva ali pomanjkanja izpolnitve. Čeprav lahko nekateri volivci doživijo frustracijo, če rezultati volitev ne izpolnijo njihovih pričakovanj, je pomembno razumeti širši kontekst volitev in njihovega pomena.

Volitve so osnovni mehanizem demokracije, ki omogoča državljanom, da vplivajo na vladne odločitve in izberejo svoje predstavnike. Čeprav izid morda ni vedno zadovoljiv za vse, je sodelovanje na volitvah ključnega pomena za delovanje demokratičnega sistema. Tudi če volivci niso vedno popolnoma zadovoljni z rezultatom, volitve omogočajo izražanje različnih mnenj in prispevajo k politični odgovornosti in legitimnosti.

Vendar se mi zdi, da bi lahko zdajle zapisal, da vsake volitve dvignejo libido mnogih slovenskih novinark, ki spremljajo notranjo politiko, ampak to ni nič drugače kot tisto, ko se dvigne libido novinarjev, ki spremljajo našo nogometno reprezentanco in ki jih vzburi vse, kar izreče predsednik UEFE.

Skratka, nekatere stvari nas ljudi naredijo manj nervozne. In to je to in je ok.

Mislim, a ne, malo je težava, ker volivci v resnici ne razumemo, kaj in zakaj so volitve.

Mislimo, da nam državljanom omogočajo neposredno sodelovanje pri upravljanju države, verjamemo, da imajo vpliv na politične odločitve. Mislimo, da s tem, ko oddajo svoj glas, državljani izbirajo predstavnike, ki bodo zastopali njihove interese, vrednote in prepričanja. Mislimo, da so izvoljeni predstavniki odgovorni volivcem in da spodbujajo politične predstavnike k odgovornemu in preglednemu delovanju.

Ja, vse to mislimo.

In potem med enimi in drugimi volitvami ugotavljamo, kako zelo smo se nategnili. »Nategniti« v seksualnem kontekstu se običajno uporablja kot ulični izraz za spolni odnos, še posebno penetracijo.

Včasih ima lahko ta izraz tudi vulgaren ali nespoštljiv ton, odvisno od konteksta in načina uporabe.

Pomembno je poudariti, da je uporaba takšnih izrazov lahko zelo subjektivna in kontekstualna. Nekateri ljudje jih morda uporabljajo brez slabih namenov ali z negativnimi konotacijami, medtem ko jih drugi lahko dojemajo kot žaljive ali neprimerne.

Vedno je dobro biti pozoren na kontekst in občutke drugih, ko uporabljamo takšne izraze, da se izognemo morebitnim nesporazumom ali neugodju.

Zato naj povem, da so vsi današnji vulgarizmi uporabljani brez slabih namenov in brez negativnih konotacij, le z željo, da bi razumeli volitve.

Pravzaprav bi skoraj lahko zapisal, da je seks lahko užaljen, če ga primerjamo z volitvami.

Ker, a ne, seks lahko pomembno prispeva k duševnemu zdravju, čeprav ni nujno potreben za vsakega posameznika.

Med spolno aktivnostjo se sproščajo hormoni, kot so endorfini, oksitocin in dopamin, ki prispevajo k boljšemu razpoloženju in zmanjšanju stresa.

Seksualna aktivnost lahko okrepi čustveno povezanost med partnerjema, kar prispeva k boljšim odnosom in občutku pripadnosti ter varnosti.

Pozitivni spolni odnos lahko poveča samozavest in izboljša samopodobo, saj se ljudje počutijo zaželene in ljubljene.

Po spolnem odnosu se sprošča hormon prolaktin, ki lahko pomaga pri sprostitvi in izboljšanju spanja.

Seksualna aktivnost lahko pozitivno vpliva tudi na fizično zdravje, kar posredno vpliva na duševno zdravje. Na primer, lahko pomaga pri izboljšanju kardiovaskularnega zdravja in krepi imunski sistem.

Čeprav spolnost in politika delujeta na različnih ravneh človeškega izkustva, imata obe področji pomembno vlogo v življenju posameznikov in družbe ter vplivata na medosebne odnose, družbeno strukturo in kulturne norme.

Če bi obdržali le spolnost, bi to bistveno vplivalo na medosebne odnose, družbeno strukturo in kulturne norme.

To je ta razlika, a ne, med spolnostjo in volitvami oziroma politiko.

Tudi če spolnosti ne rabimo, smo lahko dobre volje.

Pri volitvah in politiki pa je tako, da vsi vemo, da tega ne rabimo in nam ni všeč, a smo zaradi tega vseeno vedno slabe volje.

Zdaj je treba stvari postaviti, kot so. Kako si pomagati, da bi ne bilo tako?

No, tole je brezplačno pojasnilo: v Sloveniji so volitve in politika zato, da se ne bi nič spremenilo.

Edina stvar, da bi se pri nas kaj spremenilo, je, da bi nihče ne odšel na volitve.

En orgazem na dan da prežene skrbi stran? Morda, ni pa nujno. Ampak, v nasprotju s politiko, pri tej poti človek v primerjavi s politiko ostane popolnoma nevulgaren.