Zakaj so v Sloveniji nekateri, kakor neka civilna iniciativa, začeli tako silovito vojno proti zasebnim zdravstvenim ustanovam? Nisem vedel, pa sem se pozanimal.

Ne vem, če je res. Če je, je zabavno.

Odgovor je zelo preprost, skriva se v globinah slovenskih duš. Namreč, ko zasebnik v zdravstvu gradi svojo nepremičnino, je enota na kvadratni meter 6, ko pa obnavljajo meter zdravstvene ustanove v državi lasti, je cena enote 40. Razlika je čudežna številka 34.

Torej, če bi iskali čudežno formulo slovenskega javnega zdravstva in rešitev zanj, bi se morali posvetiti številki 34.

V razlagi duhovnega pomena števila 34 naj bi bilo to število sporočilo napredka in podpore. Velja za znak, da ste na pravi poti in da vam vesolje pomaga pri vaših prizadevanjih.

V ezoteričnih pogledih je 34 lahko kodirano sporočilo, ki spodbuja, naj se usmerimo k iskanju notranje resnice in uravnoteženosti.

Torej, stvar je enostavna. Število 34 nam pove, kako dobro nas nateguje peščica ljudi, ki se pase v nebesih slovenskega zdravstva. Kaj so ti ljudje: goljufi, prevaranti ali pohlepneži?

V goljufijah v gradbeništvu obstaja razlika med prevarantstvom in pohlepnostjo, čeprav se ti dve lastnosti pogosto prepletata in delujeta skupaj.

Prevarantstvo je zavestno in načrtovano dejanje zavajanja drugih z namenom pridobitve finančne koristi ali drugih ugodnosti. Prevarantstvo je aktivno dejanje, ki temelji na manipulaciji in zvijačnosti.

Pohlepnost pa je osebna lastnost ali motivacija, ki osebo žene k pridobivanju več, kot potrebuje ali kot je pravično, pogosto na račun drugih.

Pohlepnost sama po sebi ne vključuje nujno goljufije, a je pogosto gonilna sila, ki vodi k prevarantskim dejanjem.

In kje je razlika?

Prevarantstvo je specifičen način delovanja, pohlepnost pa motivacija. Prevarantstvo zahteva zavestno dejanje z namenom zavajanja; pohlepnost je lahko pasivna ali latentna.

Če to povežemo s prakso: prevarant pohlep pogosto uporablja kot gorivo za svoje goljufive strategije. Hkrati pa lahko pohlepna oseba deluje brez namerne prevare, vendar vseeno škodi drugim zaradi svoje neomejene želje po večji koristi. V Sloveniji je zadnje čase veliko govora o sodelovanju.

V gradbeništvu, povezanim z javnim zdravstvom, ga imamo. Prevarantstvo in pohlep se ves čas dajeta dol in tako se rojevajo vedno nove goljufije. Edina razlika med tema dvema slovenskima pojavoma je v teoriji.

V praksi je okrajšava za to številka 34.

Torej, kdo je resnični lastnik številke 34? Ejga, kaj pa, če prav tisti, ki je organiziral hajko nad zasebnim zdravstvom.

Povsem preprosto. Dobavitelji v zdravstvu.

Nekoč sem že zapisal, da me je sprva naključni znanec, za katerega nisem vedel, da je te vrste dobavitelj, prosil, če lahko na Komisiji za … preverim, kaj je z njegovo prijavo, v kateri je s podatki namočil dobavitelje, ki so bili po zaslužkih pred njim in zaradi katerih je pri nekem poslu izvisel. Sumil jih je dogovarjanja v poslu, bolje, to je dokazal. Korupcijo, a ne …

Moj znanec ni pošten, je pa brihten. Morda ni goljuf in prevarant, a je kar dobro napredoval v umetnosti pohlepa. In sem preveril pri prijatelju, ki je bil dobro nakonektan v tej smeri. Preveril je pri Komisiji za … in dobil sem odgovor, da lahko pojasnilo o tem, kaj se s prijavo mojega znanca dogaja, dobi, če se nekomu nakaže lep prispevek. Tudi raziskava podkupljivosti ni brezplačna, čeprav je zastonj.

Namreč, zastonj se je truditi za resnico, če ne plačaš teoretično nepodkupljivih.

No ja. Znancu sem dejal, da sem nekaj izvedel, a je bolje, da ne ve.

Po tistem se nisva več videla.

Kar mi je v redu. Zdaj živi nekje daleč, moj prijatelj, ki mi je prinesel resnico o monetarni vrednosti nepodkupljivosti, pa se je poslovil od planeta in počiva na čudovitem koncu domovine, v spodnji Vipavski dolini, med Trnovsko planoto na severu in kraško planoto na jugu.

Manjka, kot je bil. Pošten odvetnik, če bo koga zanimalo raziskati, ali pišem po resnici in kdo mi je povedal pravljico o nepodkupljivosti.

Ok, nekaj preveč dodatnega uvoda sem naredil za preprosto željo, da bi povedal, kdo stoji za hajko na spremembe v zdravstvu, ki naj bi sesule zasebnike. Dobavitelji v javnem zdravstvu. Tisti, ki so spravljeni v številki 34.

To so tisti, ki brez težav plačajo, v prevodu, lahko kupijo slovenske volitve. Če vprašaš umetno inteligenco, koliko je vrednost posla zasebnih dobaviteljev v javno zdravstvo v Sloveniji, dobiš tale odgovor: Natančnih podatkov o skupni vrednosti poslov, ki jih zasebni dobavitelji sklenejo z javnim zdravstvom v Sloveniji, ni javno dostopnih.

Namreč, umetno inteligenco vprašaš zato, ker naj bi bila politično in ekonomsko neodvisna. Ker nima čudnih človeških lastnosti …

Ampak, ko jo vprašaš, kaj misli o sami sebi, se ti posveti, da je cel svet skrit v številki 34. V prevodu – umetna inteligenca o sami sebi?

Sama po sebi nisem politična ali ekonomska entiteta, zato načeloma nimam politične ali ekonomske neodvisnosti. Vendar pa so moj razvoj, delovanje in uporaba v veliki meri odvisni od ljudi, organizacij in institucij, ki me razvijajo, financirajo in uporabljajo. To vključuje korporacije, vlade, neprofitne organizacije in akademske ustanove, kar lahko vpliva na mojo vsebino, delovanje in smer razvoja.

In ko jo vprašaš, če je bila prej omenjena Komisija za … nepodkupljiva? Uradno da bi morala biti nepodkupljiva, saj njeno delovanje temelji na načelih zakonitosti, integritete in neodvisnosti. Vendar pa je percepcija o nepodkupljivosti odvisna od zaupanja javnosti v njen pristop, rezultate in preglednost. Kritike ali dvomi se lahko pojavijo glede na konkretne primere, način reševanja afer, politične pritiske ali omejitve, s katerimi se komisija sooča.

Jebi ga, 34, pač.

Številka 34 v številskih sistemih ali numerologiji nima neposrednega vpliva na prihodnost, vendar v nekaterih duhovnih praksah in interpretacijah lahko pridobi simboličen pomen. Čeprav številka 34 morda ni neposreden napovedovalec prihodnosti, pa nam lahko ponudi vpogled v energetske tokove in smernice v trenutnem življenju.

Trenutni energetski tok v Sloveniji je pohlep, edina smernica v trenutnem življenju pa denar, ki ga zaslužiš tako, da ga suneš drugim.

34, pač. Seveda, če še drži, da je to 40 minus 6, a ne.