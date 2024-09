Klemen Bučan: Tehtam se trikrat na dan

Energični Gorenjec se odlično znajde pred radijskim mikrofonom, televizijskimi kamerami in na stand up odrih, kjer je prisoten dve desetletji in na katerih letos navdušuje s komedijo Oče leta. V oddajah različnih formatov je v zadnjih letih dokazal, da je kos vsaki voditeljski vlogi, ki so mu jo ponudili na Planet TV, čeprav tja ni prišel brez tovrstnih izkušenj. Sprva nas je navduševal v družinski oddaji Leta štejejo, njegovim domislicam smo se smejali tudi v priljubljenem Kolesu sreče, 1. septembra pa se nam je predstavil še kot voditelj šova Življenje na tehtnici. Shujševalni izziv zahteva ...