Klasični božični okras – adventni venčki

Eden glavnih simbolov prihajajočega prazničnega obdobja je adventni venček, tradicija, ki se je ohranila vse do danes. Izhaja iz Nemčije iz 19. stoletja, ko je bil okrašen s kar 24 svečami, vsak dan so prižgali eno več, da so si otroci lažje predstavljali, kdaj bo božič, pri nas se je uveljavil v 80. letih 20. stoletja.

Tradicionalni venček je narejen iz zimzelenih vej, ki simbolizirajo življenje in Jezusov prihod, ima štiri svečke, navadno vijolične ali bele barve, ki ponazarjajo štiri adventne nedelje, ter je v obliki kroga, kar predstavlja popolnost in večnost. Niti ta klasični božični okras, ki dandanes ne manjka v skoraj nobenem domu, seveda ni odporen proti trendom, dandanes jih je mogoče dobiti v vseh mogočih različicah, barvah in iz množice materialov. Če smo vsaj malce vešči ustvarjanja, se ga lahko lotimo sami, če nam pomaga par otroških rok, še toliko bolje.

Adventni venček lahko izdelamo sami ali uporabimo že narejeno osnovo. FOTO: Roman Šipić

Potrebujemo osnovo, za katero lahko naberemo upogljive veje in jih povežemo v krog ali jo kupimo že izdelano in jo samo okrasimo. Priskrbeti si moramo zimzelene vejice, najpogosteje smrekove, lahko tudi vejice ciprese, cedre, oljke, bodike, nepogrešljiv je bršljan, štiri svečke z držalom, daljšo vrvico ali žičko in, če se odločimo za okrasitev, storže, orehe, vejico bele omele, rezine suhih pomaranč, cimetovo palčko, bunkice …

Na osnovo privežemo en konec vrvice, vzamemo šopek vejic, ga položimo na obroč in pritrdimo z vrvico. Nizamo šopke in jih sproti pripnemo, pri tem lahko za bolj dramatičen učinek kombiniramo različne vrste zelenja. Ko je celotna osnova prekrita, se lotimo okrasitve, posamezne elemente je najenostavneje pritrditi s pištolo za vroče lepljenje. Če bomo imeli venček na mizi, pritrdimo sveče, lahko jih postavimo kar na sredino, v krog, če bo krasil naša vhodna vrata, ne pozabimo na vrvico, na kateri bo visel – v tem primeru seveda izpustimo svečke. Okrasimo ga lahko podobno, kot bomo čez čas božično-novoletno drevesce, da se bosta vizualno dopolnjevala.

Okrasimo ga lahko podobno, kot bomo čez čas božično-novoletno drevesce, da se bosta vizualno dopolnjevala.

Z adventnim venčkom lahko v dom vnesemo tudi prijeten naravni vonj, če v njem uporabimo rožmarin, evkalipt, lovor, cedro, cimetovo palčko, ljubitelji dišečih sveč ga bodo seveda dopolnili s svojim priljubljenim vonjem, ki bo pripomogel k prazničnemu razpoloženju.

Manjkajo samo še svečke. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kdor ni za klasiko, ga lahko naredi v kateri drugi obliki, denimo podolgovati. Potrebujemo podolgovat pladenj oz. krožnik, nanj pritrdimo svečke in okolico okrasimo po želji. Če imamo možnost dobiti kos drevesnega debla, debel nekaj centimetrov, imamo super osnovo, na kateri lahko ustvarimo unikaten decembrski okras, ali uporabimo odslužen, čim bolj plitev krožnik, tudi podstavek za torto. Ne veste, kam z vsemi bunkicami različnih velikosti, ki ste jih kupili v preteklih letih? S pištolo za vroče lepljenje jih pritrdimo na osnovo iz stiropora, in sicer čim bolj drugo poleg druge – nastane eden lepših venčkov, ki ne potrebuje ničesar drugega. Podobno lahko uporabimo borove ali storže​ ciprese, po možnosti popršene s srebrno, zlato ali belo barvo – preprosto, hitro, modno.