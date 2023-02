Kako se sklanja Miki Miška

Pred kratkim sem v časopisu znova naletela na znani Disneyjev lik, in kot je to zelo pogosto, kadar se njegovo poslovenjeno ime pojavi v katerem koli drugem sklonu kot v imenovalniku, je bilo narobe sklanjano: Miki Miške, je pisalo. Toda simpatičnemu mišjemu gospodiču je ime Miki, Miška pa je njegov priimek. Sklanjamo ga torej tako: Miki Miška, Mikija Miške, Mikiju Miški, Mikija Miško, o Mikiju Miški, z Mikijem Miško. Pa vendar se ne samo njegovo ime, temveč tudi imena njegovih prijateljev in znancev (če niso enodelna, če imajo priimek in če niso zelo preprosta) največkrat pojavljajo sklanjana narobe. Vzrok tega gre iskati v splošni nagnjenosti k prenašanju pogovornega v pisni jezik in pa v tem, da je le malo resnično pravih poznavalcev vseh podrobnosti kar obširnega in nemalo zapletenega fantazijskega univerzuma, v katerem živi Miki Miška. Le s poznavanjem njegovih, od puste človeške logike pogosto odmaknjenih zakonitosti in razmerij med liki, ki po teh živijo, namreč lahko sodimo, kaj je ime, kaj priimek, kdo je kdo in kako se ga torej sklanja. Pa dajmo, v tem norčavem predpustnem času pokukajmo vanj!

Širše gledano je Mikijev univerzum zelo obsežen. Ožje gledano pa se v grobem deli na mišji in račji del. Del račjega sveta so: profesor Umnik, babica Katica, Srečko Srečkovič, ki je Jakov največji rival, Jakovi nečaki Pak, Mak in Žak, veverici Tik in Tak (prej Cik in Cak, izvirno pa Chip in Dale), Jaka Racman in njegova prijateljica Jakica, ki pa se prav tako piše Racman, čeprav nista poročena, in drugi. Tudi ime Jake Racmana v vseh sklonih najdemo pogosto zapisano narobe, a v tem primeru zaradi napačnega besednega reda: Jaka Racman (izvirno Donald Duck; in ne Donald The Duck!) je ime in priimek, in ne vrsta ter ime njenega pripadnika. Zapis racman Jaka ali celo Racman Jaka je torej napačen.

V Mikijevem svetu pa so: Pluton, ki je pes in Mikijev hišni ljubljenček, Pepe, ki je tudi pes, toda antropomorfizirani in tako imenovani comic relief lik, torej nerodni trapež, ki nas spravlja v smeh. Horacij, soimenjak velikega rimskega pesnika, je konj, Belka pa je krava. Tudi Miki je, kot Jaka Racman, stric in njegova nečaka prav tako ne uporabljata priimkov, sta le Mišek in Pišek. Zato pa se enako kot Miki piše njegova prijateljica Mini. Njeno ime se sklanja po tretji ženski sklanjatvi, skupaj s priimkom, ki se pri ženskah ne sklanja, torej tako: Mini Miška, Mini Miška, Mini Miška, Mini Miška, Mini Miška, Mini Miška. In, ne, to ni pustna šala. Za pusta se bom morda preobleka v Mini Miška. Verjamete? Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.