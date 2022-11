Že dolgo je znano, da ekipni športi lahko okrepijo otrokovo samozavest, koordinacijo in splošno telesno pripravljenost in jim pomagajo, da se naučijo sobivati in sodelovati z drugimi otroki, pa tudi odraslimi. Seveda nekateri otroci po naravi niso športniki in staršem lahko neposredno ali posredno povedo, da preprosto ne marajo športa. Čeprav je za predšolske otroke na voljo veliko športnih programov, ima večina otrok šele pri šestem ali sedmem letu starosti fizične spretnosti, razpon pozornosti in sposobnost razumevanja pravil, potrebnih za igranje organiziranih športov. Morda otroci prepros...