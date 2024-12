Kaj storiti, če božični kaktus noče cveteti

Božično-novoletni prazniki so pred vrati in vsak čas se bodo v večini domov začele obsežne priprave nanje. Pravo vzdušje med drugim zagotavlja pogled na cvetoč božični kaktus (Schlumbergera bridgesii), ki pa za tvorjenje popkov potrebuje prave razmere, torej pravšnjo temperaturo in svetlobo. Če vas je prejšnja leta razočaral in ni hotel pravočasno razviti cvetov, poglejte, zakaj noče cveteti.

Na kaktusu škatla

Da bi božični kaktus zacvetel pravočasno, mu je treba zagotoviti razmere, ki posnemajo zimski dan. To pomeni, da mora biti od 12 do 14 ur v popolni temi in na temperaturi, ki ponoči znaša okoli 15 stopinj Celzija.

Če nimate prostora, kjer bi bil tako dolgo brez svetlobe, čezenj poveznite kartonasto škatlo in mu zagotovite primerno količino teme. Čeprav za tvorjenje cvetov potrebuje dolga obdobja teme, zahteva tudi pravo količino svetlobe, a ne neposrednih sončnih žarkov, saj bo le tako oblikoval popke in potem cvetove.

Po cvetenju ga obrežite in odrezane delčke potaknite v zemljo. FOTO: Bilal Photos/Getty Images

Druga napaka, zaradi katere lepa lončnica ne razvije cvetov, je prekomerno zalivanje. Ker je božični kaktus navajen na visoko zračno vlažnost, ga je občasno dobro pršiti z mehko vodo, zalivajte pa ga šele, ko je zgornja plast zemlje povsem suha. Bolje kot vodo iz pipe je uporabljati deževnico, saj trde vode ne mara preveč. Premokra prst lahko povzroči gnitje korenin, to pa ne bo le preprečilo cvetenja, temveč povzročilo tudi odmrtje rastline.

Ne mara prepiha

Rastlina ima rada stabilno okolje in se ne odziva dobro na nagle temperaturne spremembe. Prav tako ne mara prepiha, mrzlega zraka, ki do nje pride skozi odprto okno ali vrata, ne prenaša neposredne vročine iz grelnih teles, kot so kamin, radiator ali klimatska naprava, zato poskrbite, da bo na mestu, kjer je, temperatura čim bolj konstantna. Ko začne tvoriti popke, rastline ne premikajte, saj lahko odpadejo. Ko jo tik pred cvetenjem postavite na mesto, kjer bo krasila dom, je ne obračajte, tudi to lahko vodi v odpadanje popkov.

Božični kaktus uspeva bolje, kadar je v nekoliko tesnejšem lončku. Če ste ga pred kratkim presadili v prevelik lonec, je to morda razlog, da noče cveteti.

Rastlina ima rada stabilno okolje.

Pomembno je, da niste nestrpni. Staro reklo, potrpljenje je božja mast, velja tudi pri gojenju rož. Ob pravilni negi bo božični kaktus zagotovo zacvetel, če ne ravno ob božiču, pa morda malo kasneje, vendar to ne pomeni, da ne bo lepo okrasil doma.

Zacveti le v pravih razmerah. FOTO: Nadya So/Getty Images

Po praznikih

Februarja običajno odcveti. Takrat ga je priporočljivo obrezati in s tem spodbuditi bolj razvejano rast. Vsak del stebelca odrežite z ostrimi škarjami ali nožem za dva, tri členke. Te lahko podtaknete v vlažno prst in z malo sreče bodo zrasle nove rastline. Do marca ga pustite počivati na hladnem, suhem mestu in ga minimalno zalivajte. Od aprila do junija bo tvoril nove poganjke, tedaj potrebuje več vode. V poletnih mesecih znova miruje. Takrat ga zalivajte minimalno, tako da se prst vmes skoraj popolnoma posuši, jeseni pa se začno priprave na novo cvetenje.