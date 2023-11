Kaj je boljše – eliptik ali tekaška steza?

Eliptični trenažerji in tekaške steze imajo številne prednosti. Eliptiki ponujajo vadbo z majhnim udarnim učinkom, pri kateri se uporabljajo številne različne mišice po vsem telesu, medtem ko je tekaška steza zelo prilagodljiv način hoje ali teka in se lahko uporablja kot ravna cesta ali strm hrib. Kaj je torej boljše? To je odvisno od tega, kakšni so vaši cilji in kaj vaše telo potrebuje.

Varnost

Za vse, ki iščete najvarnejši možni način izvajanja kardio vadbe, je eliptični trenažer boljša izbira. To pa zato, ker predstavlja nekoliko manjše tveganje, saj so noge postavljene na ploščad v fiksnem vzorcu gibanja. Poleg tega so tekaške steze zelo obremenjujoče, če jih uporabljate za tek, kar lahko pomeni nevarnost za vse, ki imajo težave s sklepi. Po drugi strani so eliptične naprave minimalno obremenjujoče, zato so morda boljša izbira, če imate raje vadbo z manjšim udarnim vplivom, saj je nežnejša za sklepe.

Trening

V resnici ne obstaja nobena fitnes tekma, na katero bi vas lahko pripravil eliptični trenažer, tekaška steza pa je odlično orodje za tekmovanja. Morda je boljša izbira, če trenirate za tekmo, saj je bolj podobna teku na prostem in lahko posnema naravni vzorec gibanja pri teku in teku v klanec ter vam lahko pomaga vaditi ohranjanje enakomernega tempa.

Sta odlični orodji, ki dopolnjujeta vadbo za moč.

Kalorije

Raziskava je pokazala, da so bili rezultati porabe energije na obeh napravah precej podobni, če so uporabniki lahko sami izbirali nastavitve.

Nadzor

Vadbo na tekaški stezi lahko prilagodite bolj kot vadbo na eliptični stezi. Zato ker lahko na tekaški napravi nastavljamo velik razpon hitrosti in naklona, medtem ko nadzor eliptične naprave ustvarja manj sprememb. Pri tekaški stezi imate na voljo več kontrolnih elementov (hitrost/naklon), ki predstavljajo gibe, potrebne v vaši vsakodnevni rutini.

Na koncu

Kaj je bolje, je popolnoma odvisno od vaših ciljev. Če vam je najpomembnejša varnost, je eliptični trenažer najboljša izbira. Če pa želite trenirati za tekmo ali imeti zelo prilagodljivo vadbo HIIT (visoko intenzivni intervalni trening), je boljša izbira tekaška steza.

Strokovnjaki priporočajo tako tekaško stezo kot eliptični trenažer, saj sta odlični orodji, ki ju lahko rekreativni športniki uporabljajo za dodajanje kardio vadbe v vsakodnevno rutino, in dopolnjujeta vadbo za moč – in to je odličen vadbeni nasvet.