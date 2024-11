Jesensko branje

Adania Shibli: Zgolj detajl

Palestinska avtorica bi na lanskem frankfurtskem knjižnem sejmu morala za to knjigo prejeti nagrado, a so podelitev tik pred zdajci odpovedali. Zgodba se začne poleti 1949, ko je po nakbi razseljenih in pregnanih že približno 700.000 Palestincev. Izraelski vojaki v puščavi Negev brutalno ubijejo skupino beduinov, med njimi pa je palestinsko dekle, ki jo najprej odpeljejo v svoj tabor, kjer jo posiljujejo, nato pa ubijejo in zakopljejo v pesek. Čez mnogo let mlada ženska v Ramali naključno izve za to dejanje in mu želi priti do dna.

Feri Lainšček: Kurja fizika

Z romanom avtor zaključuje trilogijo z naslovom Kurji pastir, v kateri nadvse živo upodablja svoja otroška leta na Goričkem v Prekmurju. Mali Fêrek v Kurji fiziki že obiskuje osnovo šolo, njegovi starši pa si še zmeraj na vse načine prizadevajo, da bi se družina kmalu lahko s püjkla preselila v novo hišo. A taka matematika se siromakom včasih ne izide povsem po načrtih in tudi roman se konča drugače, kot bralci morda pričakujejo. Dečkov horizont izrazito določajo domišljijske in sanjske podobe, ki se postopoma spreminjajo v arhetipske vzorce.

Carmen Posadas: Nevidna priča

Vladarski dimnikar in kasneje kuharski pomočnik Leonid je bil na večer, ko je skupina vojakov boljševiške revolucije brutalno pomorila člane ruske carske družine, star petnajst let. Bil je edini preživeli in nevidna priča tragedije. Veliko pozneje se že ostareli Leonid odloči za objavo spominov in začne s to zgodbo, s katero poustvari zadnja leta ruskega imperija in spremembo režima. Potopimo se v privlačni svet ruske vladarske družine: luči in sence palače, parada princes in dimnikarjev, carji in boljševiki, razkošje in beda.

Ken Follett: Ognjeni steber (1. in 2. del)

Tretja v zgodovinski seriji Kingsbridge se nadaljuje, ko se na božič leta 1558 mladi Ned vrne domov in komaj čaka, da bo spet videl svojo Margery. A se je svet medtem korenito spremenil. Mesto je razklano zaradi verskega sovraštva med katoliki in protestanti. Nedova in Margeryjina družina se znajdeta na nasprotnih bregovih in zaljubljenca se ne smeta več videvati. Ned postane podpornik protestantske princese Elizabete, ki razplamti versko sovraštvo. Margery družina prisili v poroko z drugim, kar Nedu zlomi srce.

Jodi Picoult: Nori med

Olivia McAfee je morala začeti znova s sinom Asherjem, ko ji je mož, genialni kardiolog, razkril svojo temnejšo plat. Ni si predstavljala, da bo pristala v hiši, v kateri je odraščala, in prevzela očetovo čebelarstvo. Lily Campanello se z mamo preseli v New Hampshire za zadnji letnik srednje šole in obe upata na nov začetek. Njuni poti se križata, ko se Asher zagleda v novo dekle na šoli in ko si tudi Lily ne more kaj, da se ne bi zaljubila vanj. Nekega dne se Olivia oglasi na telefon: Lily je mrtva in Asherja zaslišuje policija.

Jerca Cvetko: Padam na besede

40-letna Iris je vpeta v stresno kariero napovedovalke na prireditvah in se ne zmeni za svojo biološko uro. Ko jo zapusti dolgoletni partner, najame garsonjero in si poskuša urediti življenje. Na predlog prijateljice si naredi profil ​na tinderju in začne hoditi na zmenke, ki pa postajajo vedno bolj bizarni. Nekaj usodnih naključij jo pripelje v čudovito brunarico na podeželju, v kateri se počuti kot doma. Odločena je, da svoje življenje zastavi na novo. Toda kakšno življenje si želi tu začeti? In s kom? Kdo je skrivnostni moški, ki je postavil brunarico?