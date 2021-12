Je to največja razstava jaslic v Sloveniji? (FOTO)

Letos bodo na Gradežu jaslice na ogled od 18. decembra do 2. januarja 2022. Vodena ogleda bosta še 26. decembra in 2. januarja 2022 ob 17.30, ko bo tudi razstava poprtnikov. Za skupine so ogledi med tednom od 16. do 19. ure, v soboto in nedeljo od 13. do 19. ure. Vse nedelje pripravljajo voden ogled in po možnosti prikaz izdelovanja jaslic. Imeli bodo praznično tržnico, tople napitke in nekaj za lačne.

»Organizacijo dogodkov in pogoje za obiskovalce bomo prilagajali trenutnim zdravstvenim razmeram in ukrepom,« je sporočil predsednik Društva za ohranjanje dediščine Lojze Senčar, ki je bilo ustanovljeno leta 2004, potem ko so leto prej obnovili njihovo znamenito sušilnico sadja.

Že več let je to številčno največja razstava jaslic v Sloveniji. Na razstavi 2019/2020 jih je bilo postavljenih okoli 350. »Tudi letos bodo razstavljene po hišah, kapelicah, kleteh, kaščah in na prostem, od centimetrskih do nadnaravnih velikosti, iz vseh mogočih materialov. Avtorji so domačini in iz drugih slovenskih krajev, zadnja leta so jih vaščani veliko prinesli tudi iz tujine,« je še dodal Senčar.

Zadnje priprave Foto: Društvo za ohranjanje dediščine

Hribovska vasica Gradež je ena najzanimivejših in najstarejših vasi na Turjaškem v občini Velike Lašče. Ostanki obrambnega nasipa nad vasjo pričajo o začetkih stalne naseljenosti. To je gradišče na Sloki Gori. Ljudsko izročilo in zelo skromni kamniti ostanki pričajo, da je nekoč stalo na vrhu današnjega Gradeža manjše kamnito grajsko poslopje.

Gre za edinstveni primer ohranjene tehnološke in kulturne dediščine. Vaščani v njej s skupnimi močmi sušijo ekološko pridelano sadje brez dodatkov in konzervansov. Sušilnica še vedno deluje na tradicionalen način, enako kot pred več kot 80 leti. Za tiste čase je bila gradeška mala zidana sušilna peč na drva najsodobnejša. Domačini pravijo, da je njihova sušilnica v Sloveniji edini primer še delujoče vaške sušilnice sadja. Sušenje sadja je pred tremi desetletji zamrlo, leta 2003 pa so krajani sušilnico obnovili z občinsko finančno pomočjo in z veliko prostovoljnega dela.