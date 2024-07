Gregor Ravnik je najboljši pevec med zobozdravniki (FOTO)

Postavni 31-letnik je ob diplomi iz dentalne medicine in magisteriju iz petja tudi šolani pianist. Primorec je v popularni glasbi nase opozoril že kot član tria Vivere, še vedno sodeluje s SNG Opera in balet Ljubljana, vse prodornejši pa je kot samostojni pevec. Pop glasbi se posveča od leta 2016, redno je nastopal in pobiral nagrade na festivalih Ema, Popevka in Melodije morja in sonca, kjer je lani tudi zmagal. Z zmagovalno pesmijo Torek je Gregor navdušil tako žirijo kot občinstvo na MMS, a na letošnji festival je prišel v nedeljo.

»Res je. Ponovno sem doživel festival MMS, tokrat v nedeljo. Podoživljal sem tiste lanske lepe trenutke ob zmagi na tako čudovitem festivalu, ki me vedno znova očara,« mi zaupa ob najinem srečanju v Ljubljani in hkrati prizna, da so mu torki postali najljubši v tednu. »In to prav zaradi zmage, ki je polepšala moje lansko leto. Zame je bilo to eno bolj ustvarjalnih let nasploh, in vesel sem, da se moja kariera odvija v tako krasni smeri z mojo odlično ekipo.«

Življenje se mu je obrnilo na glavo

"Z veseljem rečem, da v življenju počnem nekaj, kar me popolnoma osrečuje," pravi Gregor Ravnik. FOTO: Igor Modic

Letos je z zmagovalno pesmijo odprl Melodije morja in sonca in poskrbel za malo drugačen začetek. »Ko sem razmišljal o tem, kako otvoriti festival na malce drugačen način, se je takoj pojavila ideja o akustičnem začetku. Tako sva z Markom Hrvatinom samo z vokalom in kitarsko spremljavo pesem Torek popeljala v intimne in pristne vode, nato pa se nama je pridružil še celotni band.« Njegov naslednik, letošnji zmagovalec, je postal Žan Videc s skladbo Neznano.

»Moram reči, da mi je bila prav skladba Žana, že ko smo z izborno komisijo iskali pesmi, ki se bodo predstavile na festivalu, izjemno všeč. Prepričal me je njegov vokal in seveda pesem, ki jo je predstavil tudi v živo v najboljši luči. Vsekakor bi mu svetoval, naj izkoristi vse, kar mu bo zmaga prinesla. Naj zajaha val in s trdim delom nadaljuje svojo kariero ter ustvarja veliko dobre glasbe.«

Povprašam ga, kakšni so njegovi občutki zdaj, leto dni po zmagi na Melodijah morja in sonca. »V nedeljo je bila predaja lente zame kar čustven trenutek. Spomnil sem se, kakšna čustva je vzbudila v meni lani, in zagotovo jih je tudi letošnjemu zmagovalcu. Veselim pa se novih koncertov, nove avtorske glasbe, ki jo bom predstavljal na odrih po Sloveniji.« Kot mi pove, je zmaga na najlepšem festivalu zanj eden lepših trenutkov v njegovem življenju. »Prinesla mi je tisto moč, da sem se lahko odločil, da bo glasba tista, ki prevlada v mojem vsakdanu. Prelepo pa je tudi, ko vidiš, da te domača publika tako lepo sprejme.« Zmaga na festivalu mu je odprla številna vrata v glasbenem svetu. »Pridobil sem veliko nove publike, ki z veseljem obiskuje moje koncerte. Vsekakor se mi je življenje obrnilo na glavo v pozitivnem smislu. Z veseljem rečem, da v življenju počnem nekaj, kar me popolnoma osrečuje.«

Nič več zobozdravnik

»Opera in pop sta zame dve posebni strasti. Izjemno uživam pri ustvarjanju opernih vlog, v zabavnih vodah pa se lahko izrazim v svojih avtorskih in drugih pesmih,« pravi Gregor. FOTO: Igor Modic

V tem času je Gregor dobil tudi vzdevek novi princ romantike na slovenski glasbeni sceni, in ko mu to omenim, se najprej nasmeji, potem pa iskreno pove: »Moram reči, da je zame to kar lepa pohvala. Z veseljem sprejmem ta naziv, tudi zato, ker sem zelo romantična duša, kar se verjetno vidi in čuti v mojih pesmih.« Priznani operni pevec je leta 2019 debitiral na odru SNG Opera in balet Ljubljana. »Opera in pop sta zame dve posebni strasti. Izjemno uživam pri ustvarjanju opernih vlog, v zabavnih vodah pa se lahko izrazim v svojih avtorskih in drugih pesmih. Težko bi izbral eno, res pa je, da je v zadnjem času zabavna zvrst dobila še večji pomen pri meni.« Gregor je zagotovo najboljši pevec med zobozdravniki, a ga bomo bolj redko srečali v ordinaciji. »Nedavno sem se moral odločiti, da svojo energijo popolnoma posvetim enemu poklicu. Zdi se mi, da je v življenju pomembno, da se predaš tisti strasti, ki te najbolj izpopolnjuje. Zame je to vsekakor glasba, in tukaj si želim doseči največ.«

Zelo romantična duša sem.

S svojo ekipo primorskih glasbenikov so po zmagi na festivalu z velikim zagonom ustvarjali novo glasbo. »Izšel je moj prvi album in je nekako postavil temelje za mojo glasbeno pot, ki, upam, bo zmeraj bolj pestra.«

Zaupa mi, da je njegov prvenec Med nama, ki so ga izdali spomladi in z njim tudi istoimensko pesem, zanj posebnega pomena. »Na njem so rdeča nit pesmi, s katerimi sem se že predstavljal na slovenskih festivalih, seveda pa so predstavljene tudi povsem nove skladbe. Vesel sem, da se je lepo prijela med poslušalci, kar vedno znova vidim na svojih koncertih.«

Napoveduje veliki koncert

Po romantični pesmi Med nama Gregor v poletje vstopa s hitrejšo pesmijo Vzemi, kar imam. »Gre za pesem, ki je tudi na mojem albumu. Želel sem jo predstaviti kot singel s poletnim videospotom prav za to poletno obdobje. Glasbo je napisal Miro Buljan, izjemni hrvaški avtor, tekst pa so prispevali Marko Hrvatin, Mitja Bobič in Drago Mislej - Mef.« Ta poletna skladba je dobila tudi lepo morsko videozgodbo.

Gregor Ravnik in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

»Ko sva se z režiserjem Perico Raijem pogovarjala o scenariju, se nama je zdela lokacija slovenske in hrvaške obale prelepa. Pokazali smo lepe kotičke, v videospotu pa se prvič pojavi tudi band, ki me vedno spremlja na mojih koncertih.« S to zadnjo pesmijo napoveduje veliki koncert na Studencu pri Domžalah. »Že četrto leto bom del domače predstave, ki jo ustvarjam skupaj z ekipo v Poletnem gledališču Studenec. Zato je zame to prizorišče že štiri leta moj poletni dom in nisem mogel izbrati boljše lokacije tudi za svoj veliki koncert 16. avgusta. Na koncertu se mi bodo pridružili številni gostje, med njimi najboljša prijateljica Raiven. Na odru z menoj bo razširjena ekipa glasbenikov, s katerimi bomo pričarali nepozaben večer.«

V pogovoru ob kavi izvem, da bo njegovo poletje tudi letos zelo delovno. »Vmes bom zagotovo našel kakšen teden, da si odpočijem in dobim energijo za nadaljnje delo in seveda novo sezono, ki me čaka od septembra. Čakajo me novi operni projekti tako pri nas kot v tujini. Z bandom nadaljujemo koncertiranje na različnih odrih po Sloveniji, predvsem prihaja na vrsto štajerski konec.« Na koncu mi romantični princ preda prijazno sporočilo: »Vašim bralkam in bralcem bi rad zaželel eno krasno poletje, polno dobre glasbe. Naj si vsak napolni baterije ob dobri družbi in vesel bom, če se kmalu srečamo na kakšnem koncertu.«