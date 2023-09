Gola dekleta naredila umetna inteligenca

Običajno precej zaspano špansko mesto Almendralejo so pretresle fotografije tamkajšnjih golih najstnic, ki so zakrožile po družbenih omrežjih. Dekleta se niso same nastavile fotografskemu objektivu brez oblačil in objavile posnetkov, ustvarila jih je umetna inteligenca. Fotografije, ki so se pojavile na družbenih omrežjih brez vednosti deklet ali njihovih družin, so nastale na podlagi tistih, na katerih so najstnice oblečene, številne so z njihovih družbenih profilov, nato pa so jih obdelali z aplikacijo, ki je ustvarila namišljene podobe resničnih najstnic brez oblačil.

Tovrstni zločini danes niso več le delo posameznika, ki se skriva na črnem spletu. FOTO: Getty images/iStockphoto

Najmanj 20 deklet, starih med 11 in 17 leti, se je že javilo tamkajšnji policiji, da so žrtve zlorabe umetne inteligence. »Nekega dne je hči prišla iz šole in mi povedala, da po spletu krožijo njene fotografije zgoraj brez. Vprašala sem jo, ali se je gola fotografirala. Odvrnila mi je, da so to lažni posnetki in da je v njenem razredu več deklet, ki se jim je zgodilo podobno,« je dejala María Blanco Rayo, mama 14-letnice, in dodala, da so starši 28 deklet, ki so postale žrtve virtualnega napada, ustanovili podporno skupino. Širjenje tovrstnih fotografij po spletu na dekleta vpliva različno. Medtem ko hčerka Marie Blanco Rayo vse prenaša dokaj dobro, druge nočejo več niti iz hiše.

11 let je stara najmlajša izmed prizadetih deklet.

Primer preiskuje policija in po prvih dognanjih naj bi za ustvarjanjem fotografij ali njihovim širjenjem po omrežjih whatsapp in telegram stalo najmanj 11 fantov s tega območja, starih med 12 in 14 leti. Prav tako preiskujejo trditev, da so eno od deklet poskušali izsiljevati z uporabo njene lažne podobe.

Na lažne fotografije je opozorila Miriam Al Adib, mama ene od prizadetih deklet. FOTO: osebni arhiv M. A. A.

Čeprav naj bi bilo veliko fotografij z umetno inteligenco ustvarjenih poleti, je primer prišel v javnost šele v zadnjih dneh, ko je tamkajšnja ginekologinja in mati ene od prizadetih deklet Miriam Al Adib na družbenem omrežju objavila videoposnetek, s katerim želi pomiriti prizadeta dekleta in njihove starše. »Če ste žrtev zločina, če vas oropajo, vložite prijavo in se ne skrivajte, ker vam je druga oseba povzročila škodo. Pri kaznivih dejanjih spolne narave pa žrtev pogosto občuti sram in se skriva ter se počuti odgovorno. Zato sem želela posredovati to sporočilo: nisi kriva,« je poudarila.

Primer je zanetil skrbi tudi pri domačinih, ki sicer niso neposredno prizadeti. »Vsi, ki imamo otroke, smo zaskrbljeni. Če imaš sina, te skrbi, da ni naredil česa podobnega; če imaš hčer, so te skrbi še večje,« pravi Gema Lorenzo, mama 16-letnika in 12-letnice.

Žrtev manipulacije fotografije s pomočjo umetne inteligence je bila tudi španska pevka Rosalia. FOTO: Media Punch/INSTARimages.com

»To se dogaja po vsem svetu, razlika je le to, da smo zaradi tega v Almendraleju zagnali paniko. Dekleta in ženske z vseh koncev sveta mi pišejo, da se je tudi njim to zgodilo, a ne vedo, kaj storiti,« dodaja Al Adibova. Aplikacije, ki omogočajo tako zlorabo, so vse bolj razširjene. »Tovrstni zločini niso več le plod dela posameznika, ki se skriva na katerem od spletnih forumov ali si pretaka otroško pornografijo s črnega spleta,« pravi Javier Izquierdo, vodja oddelka za zaščito otrok iz enote za kibernetične zločine španske policije. Španska zakonodaja posebej ne ureja ustvarjanja slik spolne narave, kadar gre za odrasle, bi se pa ustvarjanje takšnega gradiva z uporabo fotografij mladoletnikov lahko štelo za otroško pornografijo. Druga možna obtožba bi bila kršitev zakonodaje o zasebnosti. V Španiji so mladoletniki kazensko odgovorni po dopolnjenem 14. letu. T. P.