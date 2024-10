Pisatelj, pesnik, dramatik in scenarist Feri Lainšček živi in ustvarja v Murski Soboti. Po nepričakovanem uspehu prvega romana Peronarji (1982) se je pri štiriindvajsetih letih odločil za tvegano pot samostojnega ustvarjalca v kulturi ali svobodnega umetnika. Zaslovel je z romani za odrasle in poezijo, skupaj je napisal več kot sto književnih del, ki jih zaznamujejo prekmurska pokrajina in njeni ljudje. Njegova zbirka Ne bodi kot drugi (2007) je v rekordnem času postala izjemna knjigotrška uspešnica. Uveljavil se je tudi na področju mladinske književnosti, kratke proze, radijskih in lutkovnih ...