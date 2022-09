Pred dnevi so v Biotermah Mala Nedelja svečano odprli nove prostore nad bazeni, v katerih deluje zdravilec Stanko Filipič. Njegov glas je po več odmevnih ozdravitvah pacientov z neozdravljivimi boleznimi segel v deveto vas in naprej po stari celini in čez lužo v Združene države Amerike. Odprtja se je udeležil tudi Vladimir Slekovec – še en živ (in zdrav!) dokaz izjemnih sposobnosti bioenergetika iz vasice Precetinci v občini Ljutomer. Vladimir, po domače Vlado, uslužbenec na ljutomerski pošti, je avgusta 2020 prvič doživel epileptični napad. Kar naenkrat, doma, kot strela z jasnega, se ...