Minulo nedeljo je bila zahvalna nedelja. »Hvala za vašo materialno podporo. Hvala za domače meso, jajca in druge dobrote, s katerimi tako zelo rad kuham. Hvala tudi za vsa vabila na kosila in prijetne obiske. S kar nekaj truda in vaše pomoči mi je uspelo urediti svoje stanovanje,« je med drugim ob zahvalni nedelji v mašnem glasilu zapisal župnik Blaž Franko, ki od 1. avgusta letos vodi župnijo Mirno Peč. »Na zahvalno nedeljo je vsako leto ofer za duhovnike, ki delujejo v župniji, v zahvalo za njihov trud. Bog povrni za vaš dar,« je dodal njegov sosed župnik Jože Pibernik iz Trebnjega. Zavedata...