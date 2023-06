Domžalski rockerji Imset odkrito govorijo o odvisnosti

Vsak izmed nas ima znanca, prijatelja, mogoče celo družinskega člana, ki je zaradi spleta okoliščin zapadel v takšno ali drugačno odvisnost. Menimo, da si pred to problematiko kot družba še vedno preveč zatiskamo oči. Predvsem pa se marsikdo ne zaveda, da ne obstaja samo odvisnost od drog in alkohola,« so nam ob izidu videospota za skladbo Bel vohun zaupali fantje iz skupine Imset. V videospotu je glasbena skupina pokazala različne odvisnosti, kot so denimo odvisnost od telefona, kave in tetovaž.

Glasbeniki si želijo, da bi se o odvisnosti več govorilo. FOTO: arhiv skupine

»Bel vohun te povabi, na nas pa je, ali njegovo povabilo sprejmemo. V videospotu so vse scene dodelane in nekatere na trenutke celo kontroverzne. Resnično smo razmišljali izven okvirjev in menimo, da nam je na koncu uspelo. Odvisnost od alkohola smo denimo prikazali s pacientom, ki mu namesto infuzije v žile teče žgana pijača. Zgodbo o odvisnosti od tetovaž je odigral Simon Mihorič, ki ima na sebi poslikave v vrednosti ene garsonjere. Potetoviran je tudi po obrazu, na njegovem telesu skoraj ni več prostora za novo tetovažo. Simona smo v videospotu napudrali in prvič po nekaj letih se je videl brez tetovaž. Verjamemo, da se bo videospot, ki smo ga snemali pet dni in je v celoti naše delo, gledalcem in poslušalcem vtisnil v spomin in dosegel želeno sporočilo,« še pravijo glasbeniki in razkrijejo, da si je njihov prijatelj, ki v videospotu odigra odvisnika od alkohola, med snemanjem poškodoval glavo.

»Vsi smo bili v nizkem štartu, da vskočimo s povoji in obliži, vendar je Gregor sceno odigral do konca. Čeprav ni profesionalni igralec, je vztrajal in na koncu dejal, da se je spomnil na Leonarda DiCapria in film Django brez okovov, na snemanju katerega se je igralec poškodoval, a je kljub temu nadaljeval. To je najboljša scena v videospotu. Gregor si zasluži najmanj oskarja!« navdušeno sklenejo domžalski rockerji.