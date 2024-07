Dekleta, pokažimo, kako se orje njivica!

Glasbenica Manči je nedavno slavila rosnih dvajset let, poje pa, odkar pomni. »Resneje sem sem se začela s petjem in glasbo ukvarjati v devetem razredu osnovne šole, ko sva s prijateljico pred okoli 300 zbranimi na valeti zapeli Abbino pesem I Have a Dream. Poželi sva bučen aplavz, to pa me je spodbudilo, da sem kmalu začela ustvarjati lastne melodije in besedila,« pravi Manca Poljanšek z vzdevkom Manči, o kateri bomo še veliko slišali. Tako so nam namignili poznavalci glasbene scene.

Manči je posnela že svojo četrto avtorsko pesem. FOTO: osebni arhiv

Pesem z naslovom Oh, ti Marjan je njena četrta avtorska, v njej pa opisuje današnje mlade fante, ki so povečini zatopljeni v delo oziroma službo, šport in zabavo. »Večinoma se spoznajo na traktorje, na nas dekleta pa se požvižgajo. Zato se moramo punce same opogumiti in pokazati, kako se orje njivica,« v smehu pove Manči. To daje slutiti, da je pesem energična, a hkrati mladostniška, z njo pa želi vse Marjane spodbuditi, da naj ob vsem delu, ki ga imajo, nikar ne pozabijo na dekleta.

Glasbo je ustvarila skupaj s priznanim glasbenikom Dušanom Zoretom, ki je poskrbel še za aranžma, miks in mastering, pri besedilu pa sta ji pomagala nič manj priznana Brigita Vrhovnik Dorič in Aleksander Jež. Ob Mančinem vokalu slišimo še glas Brigite Vrhovnik Dorič, Nejca Kastelica, ki je poprijel tudi za kitaro, harmoniko Boštjana Doriča, preostale instrumente je posnel Zore. Za videospot ima zasluge Timi Krhlanko.

Delo na kmetiji ji ni tuje. FOTO: osebni arhiv

Manči, ki študira na pedagoški fakulteti v Ljubljani, pomaga doma na kmetiji, denar pa služi z delom v gostilni blizu svojega doma ter s sinhronizacijo risank, nam je še povedala, da je za pesem Oh, ti Marjan malo kriva njena prijateljica, ker se je zaljubila v fanta, ki je bil ves čas zatopljen v svoje delo. »Midve sva mu rekli kar Marjan, zdaj pa tako kličem tudi vse druge, kadar ne poznam njihovega imena,« še razkrije simpatična pevka.