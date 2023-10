"Otroška iskrena energija mi vedno napolni baterije." Bo kmalu čas za družino?

Verjetno najbolj znan Laščan pri nas Dejan Dogaja je glasbenik, ki z divjimi nastopi in zanimivimi projekti ves čas dokazuje, da mu nikoli ne zmanjka energije. Neprespane noči na odru so njegovo poslanstvo, ustvarjanje in delo z otroki pa je po drugi strani nekaj, kar ga vedno znova napolni z energijo.

Glede na to, da Dejan že dolga leta neizmerno rad sodeluje z najmlajšimi, ne preseneča, da je v teh dneh tej svoji publiki znova podaril novo skladbo in videospot z naslovom Rastemo. »Veliko ljudi me sprašuje, zakaj sploh še ustvarjam za otroke, ko pa tako ali tako z bendom vse vikende igramo in s publiko žuramo do zgodnjih jutranjih ur. Moj odgovor je vsa ta leta enak.

Kmalu bo napočil čas, da tudi sam postane oče.

Otroci so najbolj iskrena publika. Ko vedno znova vidiš veselje in iskrice v njihovih očeh, ko s teboj pojejo in plešejo, se spomniš, zakaj je delo z njimi tako zelo čudovito. Njihova iskrena energija mi vedno napolni baterije,« pravi naš glasbenik.

Kmalu čas za družino?

FOTO: Rok Deželak

Dejan je izdal že tretjo otroško skladbo, s tem pa z velikim veseljem napoveduje svoj prvi otroški album. O skladbi Rastemo pravi, da nosi lepo sporočilo o tem, da moramo malčke naučiti skromnosti in vztrajnosti, saj se bomo tako tudi odrasli lahko naučili največ.

»Prav otroci so tisti, ki bodo čez nekaj let naša prihodnost. Zdi se mi pomembno, da že od mladih nog rastejo s slovensko glasbo in jo nosijo v srcu, tudi ko odrastejo, zato je prav, da zanje ustvarjamo v slovenščini,« še pove Dejan, ki si nekoč želi družine, in na vprašanje o tem, ali bo kmalu napočil čas, da postane oče, odgovori: »Kmalu bom dopolnil 30 let in mislim, da bo zelo kmalu čas za družino.«