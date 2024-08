Črne mambe proti krivolovcem

Večina enot za boj proti lovu na črno v Afriki sledi znanemu vzorcu: moški nadzorniki, oboroženi s puškami, patruljirajo po grmovju, da bi ujeli tiste, ki upajo, da bodo ujeli veliko divjad za donosno nezakonito trgovino z deli njihovih teles. Toda ena enota, ki deluje v naravnem rezervatu Olifants West v nacionalnem parku Greater Kruger v Južnoafriški republiki, je nekoliko drugačna.

Črne mambe, imenovane po smrtonosni kači, so prva enota v Južni Afriki za boj proti krivolovu, ki jo sestavljajo izključno ženske. Odkar so bile ustanovljene leta 2013, so pomembno vplivale na lokalno ohranjanje prostoživečih živali. Z odstranjevanjem zank in pasti je skupina močno zmanjšala lov na nosoroge in odpravila krivolov v rezervatu.

42 članic imajo Črne mambe.

Neoborožene čuvajke

Njihov pristop je drugačen in za marsikoga sporen; ne nosijo orožja in se namesto tega zanašajo na zunanjo oboroženo podporo, kadar naletijo na oborožene lovce. Čuvajke se na terenu spremljajo v realnem času in imajo svoj poveljniški center. Po rezervatu hodijo oborožene le z obrambnimi spreji, lisicami in radijskimi napravami in ne sodelujejo v zasedah.

Med patruljiranjem iščejo zanke in druge pasti za divjad. FOTO: James Suter/Wilflife Warriors

Črne mambe delujejo v izmenah, patruljirajo po naravnem rezervatu Olifants West, ki se razteza na 20.000 hektarjih (200 kvadratnih kilometrov), in oprezajo za pastmi ter dokazi o vdorih skozi ograjo rezervata. Pri odzivanju na kakršno koli situacijo se zanašajo na intenzivno usposabljanje in vojaško disciplino, a brez orožja.

41.000 kilometrov so doslej prehodile po rezervatu Olifants West.

Nekateri morda vidijo neoboroženi pristop skupine kot resnično tveganje, kajti krivolovci, ki jih preganjajo, običajno nosijo orožje. Toda Cutie Mhlongo, ki je črna mamba že od leta 2014, se s tem ne strinja. »Naša prednost je, da nas ne bodo ustrelili, ker vedo, da nimamo orožja,« pravi. V resnici le redko utrpijo resne poškodbe zaradi živali ali divjih lovcev.

Pomembno vplivajo na lokalno ohranjanje prostoživečih živali. FOTO: Julia Gunther/Wilflife Warriors

Za mnogo žensk iz lokalnih skupnosti so zaposlitvene možnosti precej slabe. Postati črna mamba ima širši učinek, krepi socialni položaj žensk in jim zagotovi ekonomsko neodvisnost. Sposobnost Črnih mamb, da prispevajo k ohranjanju prostoživečih živali, pa povečuje tudi širše razumevanje problematike. Prijateljice Cutie Mhlongo so navdušene nad njeno sposobnostjo predvidevanja vedenja živali in ohranjanja varnosti. Vidijo jo kot vzornico in se tudi same želijo prijaviti k Črnim mambam.

»Večina lokalcev verjame, da te živali pripadajo belcem,« pravi Cutie. »Želimo spremeniti tak način razmišljanja, tako da bodo vsi v naši skupnosti vedeli, da ta divjad pripada vsem nam.«