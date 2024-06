Bosejev prenosni zvočnik z močnim zvokom in s presenetljivo široko zvočno sliko

O Boseju smo na teh straneh že večkrat pisali. Ameriška avdio znamka je znana po naprednih tehnoloških rešitvah pri predvajanju zvoka, s pomočjo katerih so njihovi zvočniki sposobni iz majhne prostornine proizvesti neverjetno močan in kakovosten zvok. Tokrat smo v roke dobili njihov novi prenosni brezžični zvočnik soundlink max, za katerega se je treba posloviti od štirih stotakov. Pa je vreden tega denarja?

Kompaktne dimenzije

Soundlink max še vedno spada med kompaktne prenosne zvočnike, pri čemer v višino meri 12, v širino 26,50 in v globino 10,50 cm, tehta pa dobra dva kilograma. Pri Boseju so poskrbeli tudi za atraktiven videz, pri čemer še posebno izstopa ročaj za prenašanje, ki je narejen iz vrvi in ga lahko tudi zamenjamo. Zvočnik je narejen iz jekla in zaščiten s plastjo silikona, ki ga varuje pred udarci. Pri Boseju pravijo, da naj bi brez težav prenesel padec z višine več kot enega metra, poleg tega je odporen proti vodi in prahu, pa tudi ultravijolični žarki mu ne škodujejo. Ko že omenjamo vodo: če se enote le preveč zmočijo, bo lučka na zvočniku zasvetila v beli in jantarni barvi, mi pa bomo morali počakati, da se posušijo.

Bumtresk

Kompaktna oblika, a silen zvok FOTO: Staš Ivanc

Zvočnik se z glasbenim virom (najpogosteje pametnim telefonom) poveže prek povezave bluetooth, upravljamo pa ga s pomočjo mobilne aplikacije Bose music, kjer določimo, kaj bo počela tipka za bližnjico, in se igramo z izenačevalnikom zvoka. Slednjega se osebno nisem dotikal. Kakšnih posebnih dodatnih funkcij ne pozna: nima niti mikrofona, tako da ga ne moremo uporabljati za telefonske klice. Na zadnji strani sta le avdio vhod in usb vtičnica, ki jo lahko uporabljamo tako za polnjenje zvočnika kakor napajanje zunanjih naprav, denimo telefona, s katerega predvajamo glasbo. Lahko pa prek bluetootha z zvočnikom hkrati povežemo dve napravi ali pa ga povežemo s še enim soundlinkom in dobimo stereo komplet zvočnikov. Baterija naj bi pri srednji jakosti zvoka zdržala do 20 ur uporabe, za polnjenje pa moramo pri roki imeti (močnejši) napajalnik, saj je v škatli priložen le kabel usb c.

Dobra baterija, ki zdrži do 20 ur predvajanja glasbe.

Odličen zvok

Zadaj sta samo usb c vtičnica in klasični avdio vhod. FOTO: Staš Ivanc

A vse to je postranskega pomena, ko slišimo, kako dobro dela tale Bosejev max. Basi so prav neverjetni za tako kompaktni zvočnik, srednji in visoki toni lepo uravnoteženi, pri čemer so vokali zelo lepo definirani, najbolj pa navduši široka stereo slika, ki bi jo človek pričakoval od para zvočnikov, ne pa od male škatle s tremi zvočniškimi enotami in dvema pasivnima radiatorjema ob strani. Najbolje se sicer obnese v zaprtem prostoru, a odlično se ga sliši tudi na prostem. Edina slabost je kar visoka cena, saj je zanj treba odšteti 399 evrčkov. Za manj denarja se dobi večje in glasnejše zvočnike manj ekskluzivnih znamk, res pa je, da zagotovo ne bodo postregli s tako kakovostnim zvokom in tako široko stereo sliko.