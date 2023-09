"Prenosa ni bilo, spremljali smo prek družbenih omrežij, a so podatki prihajali z zamikom. Potem pa so nas poklicali z Nizozemske in sporočili, da je Anže evropski mladinski prvak," je Bogdan Ravbar, nekdanji dolenjski kolesarski as, pojasnil, kako je izvedel, da je sin Anže, kolesar Adrie Mobil, pokoril Evropo. "Šampanjec smo odprli v ponedeljek zvečer, ko se je sin vrnil domov," dodaja oče, ki je imel minuli torek veliko dela s prisrčnim sprejemom, ki so ga pripravili v gasilskem domu. Ratež, dolenjska vas streljaj od Novega mesta, ni znana le po gostilni Vovko, ampak so glas o kraju v svet ...