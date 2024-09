Ansambel Valovi se spominja na noč, polno adrenalina

Lani poleti so člani ansambla Valovi posneli polko z naslovom Vaniljev sladoled. Letos so poslušalcem ponudili novo polko z naslovom Na haubi mojega avta, z njo pa se spominjajo poletne romance. Pesem govori o fantu, ki se sprašuje, kako se ima njegovo dekle, ki ima zdaj drugega fanta. Spominja se, kako sta se skupaj imela lepo, pogreša njune skupne trenutke in njuno največjo skrivnost, ki je izdana v samem naslovu pesmi.

»Ja, na haubi avta sta zrla zvezdam v oči, noč pa je imela svojo moč. Na haubi mojega avta je plesal adrenalin. Avta ni več, a nate je ostal spomin,« pojejo fantje v polki, za katero je besedilo sestavil Igor Pirkovič, avtor melodije je Primož Ilovar, za aranžma pa je poskrbel kitarist ansambla Valovi Rok Gajšek. Pesem so posneli v studiu pri producentu Nejcu Tratnjeku, za videopodobo pa je poskrbel Timi Krhlanko. Glede na vsebino pesmi pa brez ženske vloge v videospotu seveda ni šlo, zato so k sodelovanju povabili Kajo Senegačnik.

Ansambel Valovi, ki prihaja z Dobrne, je na sceni sedem let, v njem pa so združili moči Blaž Verboten, Nejc Javornik, že omenjeni Rok Gajšek, Matija Miheljak in Aljaž Čerenak. Slednji se jim je pridružil pred dvema letoma in takrat so z njim posneli priredbo pesmi in tudi videospot Na zdravje, muzikant, ki so jo sicer izvajali Fantje z vseh vetrov. Glasbo zanjo je napisal Franc Kramer, besedilo pa Franc Pupis.

Sicer pa smo Valove že videvali v televizijskih oddajah, na festivalskih odrih, slišimo jih lahko na radijskih postajah, v srca poslušalcev pa so se zapisali tako z lastnimi skladbami kot s priredbami Tetka, povejte, Veselička, Tja v gore grem, V najinih srcih sonce sije, Ljubica, Čas, Vračam se domov, Jelen z imenom Rudi in drugimi.

Posebno zanimivo je bilo sodelovanje z Ambrožem Vahnom, udeležencem šova Kmetija, ki se jim je pridružil v videospotu, ki so ga posneli za polko Vaniljev sladoled. Družbo pa sta mu delala še neznano lepo dekle in Tomi Gomilšek. Zanimivo je, da se avtor besedila polke Vaniljev sladoled ni želel razkriti in ostaja anonimen, medtem ko se je tudi tokrat kot avtor glasbe podpisal Ilovar.