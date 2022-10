Znani vplivnici skupaj z mamo izginili, čez nekaj ur je oče doživel novi šok

Srbski vplivnici in sestri Andjela in Nadja Đorđević, ki živita v Parizu, sta v torek, skupaj z njuno mamo in sestro dobesedno izginili. Javnost je o skrivnostnem izginotju obvestil njun oče Zoran Đorđević. »​Preprosto ne vem, kam je izginila moja družina,« je dejal Zoran.

A po celodnevnem iskanju je sledil preobrat. Zoran je namreč izvedel, da so ga njegova dekleta zapustila. Kot je dejal, je naravnost šokiran, saj česa takega ni pričakoval.

»Andjela, Marija, Nadja in Tina so dobro. Poklicale so mojega brata in povedale, da so me zapustile. Kot vsaka družina smo imeli tudi mi težave, po pravici povedano pa si nisem mislil, da so te tako velike . Nisem v stiku z njimi, vsi telefoni so izklopljeni, ne morem jih doseči,« je po poročanju srbskih medijev povedal Đorđević in dodal, da je najbolj pomembno to, da so žive in zdrave.