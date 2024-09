Znanega chefa Roka zaprli: sprl se je s sosedo, nato pa vzel nož ...

Prepir s sosedo je znanega splitskega kuharja, 41-letnega Roka Puča, stal prostosti. V soboto sta se v Brdih, kjer oba živita, najprej srečala na ulici, kjer sta se začela prepirati. Kuhar se je verbalno spravil na sosedo, ki je pobegnila v stanovanje. Podal se je zanjo, a je iz svojega stanovanja najprej vzel nož, nato pa brcnil še v njena vrata, dogajanje opisuje Slobodna Dalmacija.

Na koncu so ga prijeli in ovadili zaradi groženj in poškodovanja tuje stvari, saj so bila vhodna vrata stanovanja precej poškodovana.