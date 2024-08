Zasegli skoraj 900 kilogramov metamfetamina, aretiran 31-letnik

Avstralska policija je v petek, 2. avgusta, sporočila, da je v Sydneyju zasegla skoraj 900 kilogramov metamfetamina, ki so ga v državo pritihotapili iz ZDA v pošiljki industrijskih strojev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vrednost zasežene pošiljke drog so ocenili na približno 538 milijonov ameriških dolarjev. V povezavi s primerom so aretirali 31-letnika.

Avstralska mejna policija je konec julija v sydneyjskem pristanišču Botany na podlagi namigov odkrila večjo pošiljko drog v ladijskem zabojniku, v katerem sta bila dva stroja za računalniško numerično krmiljenje (CNC) iz ZDA, je sporočila avstralska zvezna policija.

Zaradi domnevne vpletenosti v uvoz 896 kilogramov metamfetamina v Avstralijo so aretirali 31-letnika, ki bi mu lahko grozil tudi dosmrtni zapor.

Vsak dan hospitaliziranih 27 ljudi

»Metamfetamin je druga najbolj razširjena prepovedana droga v Avstraliji, njegov vpliv pa je čutiti po celotni skupnosti. Po vsej državi je bilo v letih 2021 in 2022 zaradi težav, povezanih z metamfetaminom, vsak dan v bolnišnico sprejetih povprečno 27 ljudi,« je dejal predstavnik policije Peter Fogarty.

Po podatkih avstralske komisije za kriminalistično obveščevalno dejavnost (ACIC) je bilo med avgustom 2022 in avgustom 2023 za metamfetamin v državi porabljenih nekaj več kot deset milijard avstralskih dolarjev oz. približno 6,3 milijarde evrov. ACIC ob tem opozarja, da je porast uživanja metamfetamina še posebej zaskrbljujoča zaradi velike škode, ki jo povzroča vsej skupnosti.