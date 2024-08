Zaradi požarov evakuirali 4000 ljudi

Turške oblasti so zaradi divjanja požarov v štirih provincah na zahodu države iz ogroženih predelov evakuirale 4000 ljudi. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa na kmetijskih površinah ter v gozdovih v bližini mest Izmir, Aydin, Bolu, Manisa in Mugla trenutno divja več kot 130 požarov.

V izmirski soseski Yamanlar je zagorelo 17 stanovanjskih stavb, 105 hiš in 44 poslovnih objektov, je v sobotni izjavi za medije dejal minister za kmetijstvo in gozdarstvo Ibrahim Yumakli.

V Izmirju so plameni v petek zvečer dosegli tudi stanovanjski kompleks in industrijsko cono, je poročala turška javna televizija TRT. Yumakli je zatrdil, da je požar, ki je ogrožal stanovanjski kompleks, pod nadzorom in da pri gašenju sodeluje 13 letal in helikopterjev.

V Turčiji požari divjajo že več mesecev. Konec junija je v gozdnih požarih, ki so opustošili več vasi na jugovzhodu Turčije, umrlo najmanj 11 ljudi, več kot 40 pa jih je bilo poškodovanih.

Pridržali sedem ljudi, aretirali dva

Gasilci se tudi v nedeljo, 18. avgusta, še vedno borijo proti številnim gozdnim požarom po celi državi. Obsežen požar nedaleč od letovišča Izmir so uspeli ukrotiti, je še sporočil minister.

FOTO: Yasin Akgul Afp

Skupno se je proti ognjenim zubljem, ki so ogrožali tudi stanovanjske soseske, od četrtka borilo okoli 3000 gasilcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ogenj je uničil okoli 1600 hektarjev zemlje, poškodovanih je bilo 43 hiš, več kot 20 ljudi pa ranjenih.

Medtem je v drugem delu province Izmir v soboto zvečer izbruhnil nov požar, pri čemer so preventivno evakuirali počitniško sosesko s 440 hišami.

Vojska je sporočila, da pri gašenju požarov v naravi pomaga s 15 helikopterji. Notranje ministrstvo je pridržalo sedem ljudi, dva pa aretirali, ker jih sumijo, da so odgovorni za nekatere od požarov.