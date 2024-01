Zamaskirani moški vdrli v hišo in pretepli ženski, ena bila noseča

V Bokšićih pri Našicah v Slavoniji sta zamaskirana moška vstopila v hišo in od stanovalk z grožnjo z nožem hotela denar. Tako sta ustrahovala 64-letno žensko, druga pa je 34-letna nosečnica. Ugotovljeno je bilo, da sta moška po vstopu v hišo začela tepsti starejšo ženo in njeno snaho ter jima grozila, pri tem pa sta razbijala predmete v hiši. Nazadnje sta ženski zvezala in z ukradenim denarjem in zlatim nakitom pobegnila v neznano smer, so navedli hrvaški mediji.

Policisti so že prijeli tri osumljence

Ženski so nato prepeljali bolnišnico, starejša ženska je hudo telesno poškodovana in so jo zadržali na zdravljenju, mlajša ženska pa je bila lažje telesno poškodovana. Policisti so že prijeli tri osumljence: 25-letnika s širšega območja Našic, 22-letnika iz Donjega Miholjca in 39-letnega tujega državljana. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je trojica storila kaznivo dejanje ropa in povzročitve hude telesne poškodbe, zato so jim odredili pridržanje.