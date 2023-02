Vrnil se je in začel streljati, ubil tudi televizijskega novinarja

Novinar lokalne televizije na Floridi je bil v sredo ubit med poročanjem s prizorišča predhodnega streljanja v predmestju Orlanda. Devetnajstletni napadalec, ki naj bi zagrešil že prvo streljanje, v katerem je umrla ena oseba, je ob vrnitvi na prizorišče zločina ubil novinarja in devetletno deklico v eni od bližnjih hiš.

Novinarska ekipa Spectrum News 13 je namreč v predmestju Orlanda poročala o smrti mlade ženske, ki so jo ustrelili v njenem avtu. Med njihovim poročanjem se je na kraj zločina vrnil osumljenec in začel streljati. Nato je pobegnil v bližnjo hišo in ustrelil še žensko ter njeno hčerko. Slednja je zaradi hudih poškodb umrla, njena mati pa je v kritičnem stanju v bolnišnici.

Šerifov urad okrožja Orange v ameriški zvezni državi Florida je sporočil, da so pridržali 19-letnega Keitha Mosesa, ki je v preteklosti že bil obravnavan zaradi več hujših kaznivih dejanj. Šerif John Mina je povedal, da so se policisti popoldne odzvali na prijavo streljanja na območju, kjer so zjutraj odkrili truplo ženske, in dodal, da sta bila ustreljena novinar in snemalec televizije Spectrum News 13 v Orlandu. Streli so bili usodni za novinarja, snemalec druge televizijske ekipe pa je bil ranjen. Kot je dejal šerif, je bil Moses znanec ženske, ki je bila ubita v sredo zjutraj. Ostalih žrtev naj ne bi poznal. Leta 2022 je bilo sicer po svetu ubitih 40 novinarjev, eden je umrl v ZDA.