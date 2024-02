Tej 42-letnici izrekli najvišjo kazen za zlorabo otrok

42-letna Ruby Franke se je na sodišču v solzah opravičila, ko je bila soočena s sodbo. Še prej je priznala krivdo stradanja in zlorabe svojih otrok.

Njena nekdanja poslovna partnerka Jodi Hildebrandt (54) je prejela enako kazen. Vsaka bo za zapahi preživela štiri zaporedne kazni od 1 do 15 let. Izrečene kazni so najvišje po zakonih Utaha, natančen čas pa bo določila državna komisija za pogojne odpuste. Frankejeva ima 30 dni časa za pritožbo.

Vzpon in padec starševske vplivnice

Na sodišču je tožilec iz Utaha, Eric Clarke, dejal, da sta dva Frankeina otroka, takrat stara 9 in 11 let, živela kot v 'koncentracijskem taborišču', in mati označil za grožnjo skupnosti. »Otrokom so redno odrekali hrano, vodo, postelje za spanje in skoraj vse oblike zabave,« je dejal.

Na sodišču je obtoženka po izreku kazni jokala. Svojim otrokom se je opravičila in rekla: »Bila sem dezorientirana, verjela sem, da je vse črno-belo in da je prav narobe.«

Družina Ruby in Kevina Frankeja leta 2015, ko je začela s svojim svetovanjem. FOTO: Imdb

»Verjela sem, da je svet zloben in poln policistov, ki nadzorujejo, bolnišnic, ki poškodujejo, vladnih agencij, ki perejo možgane, cerkvenih voditeljev, ki lažejo, mož, ki nočejo zaščititi, in otrok, ki potrebujejo zlorabo,« je dejala.

Otrok pobegnil k sosedom

Ženski sta bili aretirani avgusta 2023, ko je podhranjeni 12-letni sin Frankejeve zlezel skozi okno, stekel do sosedove hiše in prosil za hrano in vodo. Po policijskih evidencah je imel raztrganine, ki so bile posledica zvezanih rok.

Aretacija je zaznamovala konec dolge, kontroverzne YouTube kariere. Ruby Franke je na svojem, leta 2015 osnovanem kanalu, sicer imela več kot dva milijona naročnikov. Za lokalno tiskovno hišo je povedala, da ji je snemanje z družino pomagalo »živeti v sedanjosti in preprosto uživati z otroki«.

Njeni videoposnetki so prikazovali tipično mormonsko predmestno družino, ki se šola doma, skupaj kuha, jé in klepeta.

Prvi dvomi

Oboževalci so začeli postajati sumničavi leta 2020, ko je eden od njenih sinov omenil, da je bil sedem mesecev prisiljen spati na sedežni vreči. Gledalci njenega kanala so prebrskali arhive in opozorili na še druge moteče in kontroverzne metode, ki jih je uporabljala Frankejeva - odrekanje hrane, grožnje z obglavljanjem plišastih igrač in ukinitev božiča kot kazen. Franke in njen mož sta sprva trdila, da so bili nekateri njuni posnetki vzeti iz konteksta.

Ruby Franke in njena poslovna partnerica Jodi Nan Hildebrandt. FOTO: Instagram

Mati je otroke zvezovala, pretepala in brcala, zanemarjala in silila v delo na prostem – poleti, brez zaščite pred soncem, kar je po policijskih evidencah povzročilo resne sončne opekline.

Nekdanji mož Kevin Franke je prosil za najvišjo kazen in zlorabo, ki so jo utrpeli njegovi otroci, označil za 'grozljivo in nečloveško'.