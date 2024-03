Vplivnež (23) med snemanjem padel v prepad in umrl

Grški vplivnež Giorgi Tzane Janelidze je zaradi padca umrl med snemanjem v Italiji.

Po poročanju grškega časnika Ethnos se je nesreča zgodila v sredo, 13. marca. Janelidze je stal na balkonu brez ograje, nakar mu je spodrsnilo in je padel v prepad. Na teren so prišli gasilci in druge nujne službe, a jim ga ni uspelo rešiti. Njegovo truplo so prišli iskat s helikopterjem, saj je snemal na težje dostopni lokaciji, in ga prenesli v mesto Saline Joniche. Star je bil 23 let.

Janelidze je snemal v Roghudi Vecchii, starodavni gorski vasi, ki je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zapuščena zaradi hudih poplav. Spremljal ga je prijatelj, ki je njegovo smrt tudi potrdil.