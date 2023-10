Vodjo sinagoge večkrat zabodli

Zakaj so se tako okrutno spravili nad Samantho Woll, policija še preiskuje, a vse večji je strah, da je njen umor povezan z razmerami na Bližnjem vzhodu. Vodja sinagoge v Detroitu, stara komaj 40 let, je namreč izkrvavela pred svojim domom, potem ko so jo neznanci večkrat zabodli z nožem.

Wollova je bila predsednica upravnega odbora sinagoge v Detroitu, bila je tudi aktivistka, ki si je prizadevala za premostitev razlik med pripadniki judovskih in muslimanskih skupnosti. Po političnem prepričanju je bila demokratka, so še zaupali pri judovski organizaciji World Jewish Congress.

Verjela je v dobroto vseh, povedo njeni bližnji. FOTO: X

Preiskava še poteka

Policija, kot rečeno, okrutni obračun še preiskuje, za zdaj pa domnevajo, da so žrtev napadli v notranjosti njenega doma, od tam pa naj bi se Wollova krvava opotekla na prosto, kjer je izdihnila. Na travniku pred hišo so jo v zgodnjih sobotnih jutranjih urah opazili mimoidoči; reševalci so lahko le še potrdili smrt, vbodnih ran je bilo preprosto preveč. Tragedijo preiskuje tudi FBI, ki o motivu ne razpreda, zadnje fotografije Wollove pa so nastale večer pred kruto smrtjo, ko se je udeležila prijateljeve poroke.

Za Wollovo žalujejo številni svojci in prijatelji, poklonil se ji je tudi župan Detroita Mike Duggan, s katerim je nedavno proslavila odprtje prenovljenih prostorov sinagoge. Sodelavci in domači jo opisujejo kot izjemno toplo osebo, ki si je prizadevala graditi mostove med različnimi skupnostmi in odpravljati medverska nasprotja. Na čelu sinagoge je bila od lanskega leta, dejavna pa je bila še pri številnih drugih judovskih združenjih.