V železniški nesreči umrl mlad fant. Je šel na trening? (FOTO)

V trčenju vlaka v zagrebškem Buzinu je v ponedeljek zjutraj umrl mlad Zagrebčan. Kot so za hrvaške medije potrdili iz zagrebške policijske uprave, so obvestilo o nesreči prejeli okoli 8.50 ure in navedli, da gre za mladoletnika.

»Za zdaj vse obravnavamo kot nesrečo. Preiskava še poteka in ugotavljajo se vse okoliščine,« so na kratko sporočili iz zagrebškega državnega tožilstva.

FOTO: Igor Kralj, Pixsell

Kot so neuradno izvedeli, gre za mladeniča, ki je šel na trening in je prečkal železniško progo. Kaj točno mu je preprečilo, da bi videl ali slišal vlak, bo pokazala obdukcija.

Družba Hrvaške železnice je potrdila, da je bila železnica zaradi dogodka zaprta.

»Vlaki na relaciji Zagreb GK - Sisak - Zagreb GK zaradi dogodka vozijo na pomožni prometni progi Zagreb GK - Zagreb Resnik - Zagreb Žitnjak - Velika Gorica. Potniki, ki potujejo v smeri Zagreb Klara, Buzin, Odra in Velika Gorica ter obratno, so napoteni na javni mestni promet,« so še sporočili, poroča 24sata.hr.

FOTO: Igor Kralj, Pixsell