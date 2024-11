V zapuščenem tovornjaku policijo pričakal strašen prizor: 11 trupel, med njimi ženski in otroka (VIDEO)

Iz Mehike poročajo o grozljivem odkritju. Policija je namreč v južni mehiški regiji, ki jo pesti nasilje mamilarskih kartelov, našla 11 trupel, vključno z dvema mladoletnikoma. Odvržena so bila ob avtocesti, so sporočili tožilci v zvezni državi Guerrero. Avtocesta, kjer so jih našli, je glavna pot med Ciudadom de Mexicom in letoviščem Acapulco. Tožilstvo ni navedlo starosti mrtvih mladoletnikov, so pa dodali, da sta dve od 11 trupel ženski.

V začetku oktobra je bil župan le teden dni po prevzemu položaja umorjen in obglavljen.

Trupla so našli potem ko je policija prejela obvestilo o zapuščenem tovornjaku na glavni cesti ob mestu Chilpancingo. Za nadzor nad mamili in izsiljevanjem v mestu se borita dve rivalski mamilarski tolpi, znani kot Tlacos in Ardillos. Leta 2023 je nasilje tolp v Chilpancingu postalo tako predrzno, da je ena od njih organizirala proteste več sto ljudi, ugrabila vladni oklepni avto, blokirala glavno avtocesto in vzela policiste za talce, da bi osvobodili aretirane osumljence, navaja CBS News.