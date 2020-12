V Petrinji Lauro (13) pospremili k večnemu počitku: nihče ni mogel zadržati solz

Na pokopališču v Petrinji se je ob 14. uri začel pogreb deklice Laure Cvijić, komaj 13-letne deklice, ki je življenje izgubila v uničujočem potresu, ki je prizadel Hrvaško v torek ob 12.19. Bolečine na obrazih zbranih ni mogoče opisati. Na stotine domačinov je prišlo pospremit žrtev naravne nesreče brez primere, družinski člani pa so bili popolnoma strti, piše Jutarnji list. Laura je umrla na kraju nesreče med potresom v torek, pod seboj so jo pokopali deli porušene stavbe. Razkrito, kaj se je dogajalo usodnega jutra Njen očim je spregovoril za Index.hr: »Čeprav se je sprva težko navadila name, sva kasneje razvila poseben odnos, zelo sem jo imel rad. Laura je imela po očetovi strani malega brata Filipa, ki je še dojenček. In oba sva imela čudovito razmerje, polno ljubezni in zaupanja. Zaupala mi je marsikaj namesto svojim staršem, jaz sem bil ta oseba. Prva mi je razkrila nekatere stvari, če ji je bil kdo naklonjen, in če je hotela kaj narediti, mi je pogosto rekla: 'Darko, bodi na moji strani.' Oboževala je pesem in ples. Morali bi jo poslati v kakšno predstavo, rada je namreč zabavala ljudi, jih posnemala ... Nikoli ni želela ničesar, bila je skromna, radodarna, mislila je na vse nas.«



Prav tako je povedal, kaj se je usodnega jutra dogajalo: »Dan, ko se je to zgodilo, je bila Laura v mestu s svojo babico, teto in sestrično. Bil sem v hiši in sem komaj zbežal iz nje, žena je bila v službi. Nisem je mogel dobiti po telefonu. Najprej sem tekel k tastu, da bi jih rešil, nato sem šel do avta, da sem nekako prišel do mesta, nato pa sem opazil ženo, ki mi je rekla: 'Peljite me na trg, Laura je pod ruševinami.' Poklical jo je nekdanji mož, ki so mu rekli, da je hčerka umrla. Naprej veste, kaj se je dogajalo.« Že sedem žrtev Na posnetku so se slišali kriki njegove žene Snježane, Laurine matere, ki je svojega otroka našla mrtvega. In nič ni hujšega od tega ...



Spomnimo, v uničujočem potresu na Hrvaškem je življenje izgubilo sedem ljudi.