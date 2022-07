Pod bazenom se je odprla luknja v pekel in vase posesala kopalca (VIDEO)

Moški, ki ga je pogoltnila vrtača, ki se je odprla v podzemnem bazenu v vili v osrednjem Izraelu, je bil v četrtek zvečer identificiran kot 32-letni Klil Kimhi, medtem ko je policija zasliševala lastnika doma zaradi sumov uboja iz malomarnosti, poroča The Times of Israel.

Kimhi je padel v luknjo, globoko 13 metrov. Reševalne ekipe so delale štiri ure, dokler jim ni uspelo priti do njega, a so lahko le razglasile njegovo smrt.

Kaj se je zgodilo?

Kimhi se je udeležil zabave, ki jo je njegovo marketinško podjetje organiziralo v vili v mestu Karmei Yosef v Izraelu. Hiša redno gosti tovrstna srečanja, poročajo hebrejski mediji, a kot povedano, lastnik pred gradnjo bazena ni zaprosil za dovoljenje. Če bi to storil, dovoljenje ne bi bilo izdano zaradi težav z infrastrukturo na lokaciji.

Drugega moškega je voda skoraj potegnila v luknjo, a mu je uspelo splezati ven. Utrpel je lažje poškodbe spodnjega dela telesa, reševalci so ga oskrbeli na kraju dogodka.

Globoko pod zemljo

Kimhijevo truplo so našli v zapleteni operaciji, ki je zahtevala pomoč kamer Go-Pro, pritrjenih na čelade reševalcev, ko so jih spustili globoko pod zemljo. Gasilska in reševalna služba sta za medije povedali, da je bilo iskanje zapleteno zaradi bojazni, da bi predori, ki se razvejajo iz vrtače, povzročili sekundarni kolaps. Preden jim je uspelo najti truplo pogrešanega, so morali zgraditi podporno strukturo. Z njo so preprečili, da bi se površina bazena še naprej zrušila nanje.

V pogovoru za novice Channel 12 je eden izmed povabljenih, ki so se udeležili zabave ob bazenu, povedal, da je bilo na kraju nesreče približno 50 ljudi. »Nivo vode je nenadoma začel upadati in odprla se je luknja, ki je ustvarila vrtinec, ki je vase posrkal dva človeka.« Druga priča je za novičarsko spletno stran Ynet povedala, da je vrtinec pogoltnil Kimhija v nekaj sekundah in da bi lahko prišlo do dodatnih žrtev, vendar je bilo takrat v bazenu le šest ljudi.

Ko se je vrtača odprla, je svojim kolegom zavpila, naj gredo iz bazena, a so sprva mislili, da gre za nekakšno igro. »Sekunde kasneje so se tla kar spustila ... Gledala sem, kako sta dve osebi preprosto izginili,« je dodala.

Izraelska policija je pozneje v četrtek zvečer sporočila, da je začela s podrobnejšo preiskavo primera.