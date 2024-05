Nočna drama pri Metliki: pri kaznivem dejanju ga je zalotil kriminalist

V noči na soboto je kriminalist novomeške policijske uprave med opravljanjem nalog na območju Metlike pri kaznivem dejanju vloma zalotil in prijel zamaskiranega storilca, ki je s kovinskim vzvodom skozi okno vlomil v prostore javnega podjetja.

Ugotovljena je bila identiteta 27-letnega osumljenca z območja Črnomlja, katerega so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Kriminalisti so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.