Usmrtili moškega, ki je posilil, mučil in ubil devetletno deklico

V torek so v Missouriju usmrtili na smrt obsojenega zapornika, ki je bil leta 2007 obsojen zaradi posilstva in umora 9-letne posvojenke svojega prijatelja, kar bo četrta usmrtitev v državi v letu 2024.

49-letni Christopher Leroy Collings je umrl s smrtonosno injekcijo zaradi umora 9-letne Rowan Ford na jugozahodu države Missouri 3. novembra 2007.

Učitelji in družinski člani so Rowan opisali kot vneto, delavno in priljubljeno učenko, ki se je povsod vozila s svojim vijoličnim kolesom, svojo sobo je imela pobarvano v rožnato barvo in je rada hodila v cerkev.

Collings je bil prijatelj njenega očima, ki je nekaj mesecev živel z družino in ji je celo pomagal pri domačih nalogah, piše v sodnih zapisih. Imenovala ga je stric Chris.

V sodnih zapisih je Collings opisan kot moški, ki je kot deček razvil motnjo čustvene odmaknjenosti, saj je bil premeščen med rojstno in posvojiteljsko družino in je doživljal spolne zlorabe.

Na tisto usodno noč

V noči 2. novembra 2007 je Collings z dvema prijateljema veliko spil. Eden od prijateljev, David Spears, je imel 9-letno posvojenko Rowan Ford, katere mati je bila takrat v službi.

Tisto noč sta moška pustila Rowan samo doma in se družila v Collingsovi prikolici. Medtem ko je tretji prijatelj po stranskih cestah peljal Spearsa domov, da ju ne bi ustavili policisti, je Collings kasneje policiji povedal, da je odhitel do Spearsovega doma in ugrabil spečo Rowan, jo naložil v svoj tovornjak ter jo odpeljal v svojo prikolico.

Usmrtili ga bodo z injekcijo. FOTO: Matt Mills Mcknight Reuters

Tam jo je posilil, je povedal policiji. Nato je dejal, da jo je nameraval odpeljati domov. »Odpeljal jo je ven, obrnjeno stran od njega, tako da ni mogla videti njegovega obraza,« je navedeno v sodnih zapisnikih. »Poskrbel je, da so bile luči ugasnjene, in ni govoril, da ne bi prepoznala njegovega glasu.« Vendar je dejal, da se je Rowanova obrnila in zaradi mesečine prepoznala, kdo je on. Takrat je dejal, da se je »prestrašil«.

Zagledal je vrv

»Ko je v bližini zagledal tuljavo z vrvjo, je vzel vrv, ji jo ovil okoli vratu in začel močno vleči,« piše v sodnih zapisnikih. »Malo se je upirala in padla na tla, on pa je šel z njo na tla in jo trdno držal, dokler se ni nehala premikati.«

Collings je dejal, da je nato njeno truplo odvrgel v jamo. Našli so jo 9. novembra, približno teden dni po izginotju. Porota v sojenju za umor je priporočila smrtno kazen, saj je ugotovila, da je bil umor »nezaslišano in brezobzirno nizkoten, grozljiv in nečloveški«.

Odvetniki Christopherja Collingsa niso trdili, da je nedolžen

Collings je bil problematičen otrok, ki nikoli ni vzpostavil čustvene navezanosti na nikogar, saj je bil hudo zanemarjan s strani svojih bioloških staršev. Preživel je tudi več travm, ko je bil oddan v rejništvo, bil naj bi tudi dvakrat posiljen, so med sojenjem trdili njegovi odvetniki.

Na sojenju so odvetniki poudarili, da tistega večera ni nameraval ubiti Rowan in da si zasluži dosmrtni zapor in ne smrtne kazni. Sodnika so prosili, naj se osredotočijo na zakon in dejstva primera, ki po njihovem mnenju kažejo, da njen umor ni bil načrtovan.

Tožilec Johnnie Cox pa je zatrdil, da Collings nikoli ni nameraval izpustiti Rowan: »To je bilo brutalno posilstvo. To je bila kraja otroka iz hiše sredi noči in obračunavanje z njo. Nikoli je ne bi vrnil nazaj v hišo.«