Udarila zelo velika toča, pomorila tudi perutnino

Osrednji Balkan je konec tedna po večdnevnem vročinskem valu zajelo silovito neurje s točo. Ponekod v BiH in Srbiji je padala toča v velikosti jajca in celo teniške žogice. Nastala je precejšnja materialna škoda, uničenih je bilo tudi veliko kmetijskih pridelkov, ponekod so ledene krogle ubile manjše domače živali ter poškodovale več ljudi, ki so se med točo znašli na prostem.

V Bosni in Hercegovini je bilo najhuje na območju Banjaluke, Doboja, Hrvaćanov, Prnjavorja in Tuzle. Iz države so poročali o toči različne velikosti, ponekod je dosegla velikost oreha, celo teniške žogice. Sarajevska uprava za zaščito in reševanje je poročala o veliki gmotni škodi na kmetijskih pridelkih, iz Banjaluke so poročali o številnih poškodovanih avtomobilih.

Obsežno neurje z močnimi vetrovi se je nato pomaknilo proti zahodni in osrednji Srbiji, od koder o toči v velikosti jajca in teniške žogice ter hudem razdejanju poročajo iz Osečine, Tuđina in Sirdije, debela toča pa je padala tudi v Krupnju in Bajini Bašti. V Osečini domačini ne pomnijo takšnega neurja, poroča srbski portal Telegraf.

»Poškodovane so strehe na skoraj vseh hišah, pomožni objekti so uničeni, močna toča je v večjem številu gospodinjstev pomorila perutnino. Voda je vdrla v številne domove, kleti so bile poplavljene, avtomobili razbiti. Razmere so res katastrofalne, domačini so utrpeli ogromno škode,« je za tiskovno agencijo Rina po izredni telefonski seji občinskega sveta povedala svetnica Nataša Milisavljević.

Toča je ponekod dosegla velikost teniške žogice.

V nebo so s strahom pogledovali tudi na severovzhodu Hrvaške, kamor so se napotili nevihtni oblaki, vendar so od tam poročali le o močnem deževju.