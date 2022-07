Uberjevi vozniki spolno zlorabljali?

Podjetje je dalo prednost dobičku pred varnostjo strank, piše v tožbi 550 domnevnih žrtev, vloženi na sodišče v San Franciscu. Grozljivi podatki razkrivajo, da naj bi vozniki priljubljenega Uberja svoje potnice ugrabljali, jih posiljevali, pretepali, nadlegovali in drugače zlorabljali, in to že vrsto let, tožilstvo pa obravnava še najmanj 150 primerov.

Kar je najhuje; vodstvo naj bi izvedelo za srhljivo ravnanje svojih delavcev, a naj bi obtožbe zanemarilo in jih pometlo pod preprogo, saj ni hotelo ovirati rasti podjetja, ki naj bi v ospredje postavljalo zagotavljanje varne vožnje svojim strankam. A kot kaže, je to veljalo zgolj na papirju, kajti spolni napadi so se kar vrstili, in to v več državah. Samo leta 2020 je bilo prijavljenih kar 998 primerov spolnih napadov, od tega 141 posilstev, poročajo ameriški mediji, v letih 2019 in 2020 pa je podjetje prejelo kar 3824 poročil o petih najhujših kategorijah spolnih zlorab. Skupno so tako v minulih letih prejeli več tisoč prijav spolnih napadov, od poljubljanja in dotikanja brez privolitve do posilstva, kažejo srhljivi podatki, kaplja čez rob pa so dokazi o prikrivanju kaznivih dejanj, ki bi jih bilo mogoče celo preprečiti, če bi podjetje voznike varnostno preverilo, preden jim zaupa prevoze strank.

150 primerov približno še obravnava tožilstvo.

Uber ravnanje obžaluje in naj bi v zadnjih letih spremenil pristop k takšnim prijavam ter uvedel nove protokole; vodstvo znova zatrjuje, da je varnost potnikov na prvem mestu. Obenem se sicer branijo, da vsa odgovornost le ne more ležati na njihovih plečih, ne nazadnje voznikov ne obravnavajo kot zaposlenih, ampak zgolj kot pogodbene sodelavce. Strah, da jim bodo vlagatelji obrnili hrbet, pa je vsekakor upravičen.