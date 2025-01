Tri najstnike našli mrtve v gozdu, odtisi stopal v snegu razkrili grozljivo resnico

Bolgarske oblasti so obtožene, da so ignorirale klice v sili in ovirale prizadevanja za rešitev treh egiptovskih najstnikov, ki so pozneje umrli pri temperaturah pod ničlo blizu bolgarsko-turške meje konec decembra.

Dosje z dokazi, ki sta ga zbrali dve humanitarni organizaciji in si ga je ogledal Guardian, vsebuje fotografije, pričevanja in geolokacije, ki domnevno kažejo, da oblastem ni uspelo rešiti dečkov, ki so med bojevanjem z mrazom poklicali pomoč in se izgubili v gozdovih Burgasa.

Organizaciji No Name Kitchen (NNK) in Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) pravita, da njuno poročilo Frozen Lives razkriva širšo sliko brutalnosti do migrantov na evropskih mejah.

Organizaciji trdita, da sta 27. decembra 2024 zjutraj izvedela za klice na telefonsko številko za pomoč v sili. Klici so bili o treh najstnikih v neposredni smrtni nevarnosti in poslane so bile njihove GPS lokacije.

Aktivisti so nato večkrat poklicali številko za klic v sili in tudi sami poskušali priti do dečkov. Bolgarska mejna policija naj bi ovirala reševalna prizadevanja organizacij, čeprav so ji pokazali posnetek enega od dečkov v snegu.

Truplo enega od dečkov delno pojedle živali

Fantje, pozneje identificirani kot Ahmed Samra (17), Ahmed Elawdan (16) in 15-letni Seifalla Elbeltagy, so bili kasneje vsi najdeni mrtvi. Okoli trupla Ahmeda Samre so odkrili odtise pasjih šap in odtise škornjev, piše v poročilu. Aktivisti, ki so se kasneje vrnili na prizorišče, pravijo, da so ugotovili, da so bile vse sledi odtisov izbrisane. Eden od tistih, ki so odkrili truplo v snegu, je dejal, da se jim je slika za vedno vtisnila v spomin. Ugotovljeno je bilo, da je truplo enega od dečkov delno pojedle živali.