To sta otroka, ki sta zažgala helikopter, češ da so jima obljubili denar (VIDEO)

Iz Rusije poročajo, da so dva 16-letnika v zahodno sibirski regiji Omsk aretirali in obtožili terorizma zaradi podžiga helikopterja. Oba trdita, da jima je neznanec, ki je z njim stopil v stik prek Telegrama, za to ponudil 20.000 dolarjev. Sporočila naj bi bila izbrisana, mladima prestopnikoma pa obljubljenega plačila nikoli niso izplačali.

Na družbenih omrežjih je bil objavljen tudi posnetek njune aretacije in izpoved enega od njiju, da je vdrl na heliport in zažgal helikopter. Obtožili so ju terorizma in jima za dva meseca odredili pripor.

Že drugi požig helikopterja v enem mesecu

V začetku meseca je bil na letališču Noyabrsk zažgan helikopter letalske družbe Utair, navaja Moscow Times. Ob tem so pridržali dva najstnika, stara 13 in 14 let. Tudi v tem primeru sta fanta trdila, da so jima za požig ponudili veliko vsoto denarja.