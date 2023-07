To je »pametni« ropar, ki je napisal ukaz kar na svoj rojstni list

Da so nekateri roparji manj talentirani od konkurence, je dokazal 30-letni Američan Michael Coley Loyd, ki je priznal enega bolj nenavadnih ropov celo za severnoameriške razmere. Loyd naj bi se – zato da bi se dokazal pred svojim dekletom – lani odločil za rop brez primere: vstopil je v banko v Springfieldu ter bančni uslužbenki izročil list, na katerem naj bi pisalo: »Daj denar zdaj. Ne reci ničesar. Zunaj je moj partner.«

Ker je bil na pogojnem odpustu, je nosil elektronsko zapestnico.

Sporočilo je bilo s fluorescentnim flomastrom roza barve zapisano kar na Loydovem rojstnem listu; uslužbenka mu je dala denar, Loyd pa se je s prizorišča odpeljal v terenskem vozilu, ki je pripadalo njegovemu sostanovalcu. Policija ga je kmalu prijela, Loyd pa jim je razložil, da ropa ni posebej načrtoval pa tudi banke si ni izbral po preudarku. List, na katerega je zapisal roparsko sporočilo, je bil njegov rojstni list!

Koliko denarja je odnesel iz banke, je izvedel šele po aretaciji. FOTO: Google

Med begom s prizorišča ropa je zagledal policijska vozila z utripajočimi lučmi, zato je skozi okno zabrisal svoj rojstni list ter gotovino iz ropa – priznal je rop 754 dolarjev (okoli 690 evrov), čeprav sploh ni vedel, koliko gotovine je odnesel iz bančne poslovalnice. Kasneje so preiskovalci še ugotovili, da je med ropom nosil elektronsko zapestnico v okviru pogojnega izpusta za prejšnjo kazen, ki jo je prestajal zaradi ropa. Seveda je tudi zapestnica potrdila, da so policisti prijeli pravega roparja.

Loyda lahko za storjeno kaznivo dejanje doleti do 20 let ječe (in do četrt milijona dolarjev denarne kazni) v zveznem zaporu »brez pogojnega odpusta«, je zapisal tožilec.