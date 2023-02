Tesla trčila v stoječe gasilsko vozilo, voznik umrl (VIDEO)

Minuli vikend se je zgodila nesreča, v kateri je umrl voznik tesle. Zgodila se je v soboto, v kalifornijskem Walnut Creeku, tesla, model S, pa naj bi bila med tistimi modeli, za katere je podjetje izvedlo odpoklic.

Nesreča je precej nenavadna: gasilsko vozilo je varovalo območje in ekipo na terenu, saj so posredovali zaradi nesreče, tesla pa se je zaletela vanj. V silovitem trčenju je voznik umrl na kraju nesreče, poškodovanega sovoznika pa so odpeljali v bolnišnico – kakšno je njegovo zdravstveno stanje, zaenkrat ni znano. Trčenje med vozili je bilo tako silovito, da je tesla spredaj čisto izmaličena, nekaj gasilcev, ki so bili v oziroma na gasilskem vozilu, pa je lažje poškodovanih.

Ni še znano, ali je bil voznik pod vplivom alkohola ali drugih substanc kot tudi ali je upravljanje prepustil samodejnemu Teslinemu sistemu.

Pristojni preiskovalci zdaj temeljito pregledujejo avtonomni vozni sistem Tesle, kako se odziva na vozila na nujni vožnji v prometu, saj gre že za 14. nesrečo v zelo podobnih okoliščinah.

Prav zaradi potencialnih težav z avtopilotom je podjetje Tesla odpoklicalo okoli 363.000 vozil, med njimi tudi model S, ki je bil udeležen v zgoraj omenjeni nesreči.