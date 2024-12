Strelski napad na šoli izvedla 15-letna dijakinja (FOTO in VIDEO)

Strelski napad na zasebno krščansko šolo v Wisconsinu je izvedla 15-letna dijakinja šole, ki je s pištolo ubila dve osebi in na koncu še sebe, je v ponedeljek dejal šef policije mesta Madison. V napadu, za katerega motiv še vedno ni znan, je bilo ranjenih še šest oseb.

Šef policije Shon Barnes je na novinarski konferenci na dan napada razkril identiteto osumljenke, ne pa tudi ubitih. Zaenkrat je jasno, da sta bila v napadu ubita en dijak oz. dijakinja in en učitelj oz. učiteljica.

Streljanje na šoli. FOTO: Cullen Granzen Reuters

Množični strelski napadi, ki jih v ZDA izvršijo ženske, so izjemno redki. Televizija ABC poroča, da je nazadnje 16-letnica ubila dve osebi na osnovni šoli v kalifornijskem San Diegu leta 1979.

Napadalka je po Barnesovih besedah izvršila samomor takoj po napadu na krščansko šolo, ki jo obiskuje okoli 400 otrok od vrtca dalje.

Streljanje na šoli. FOTO: Cullen Granzen Reuters

»Vsak otrok si zaslužbi občutek varnosti«

Predsednik ZDA Joe Biden se je na zadnjega v vrsti strelskih napadov v ameriških šolah odzval z novim pozivom kongresu, naj zaostri zakonodajo glede orožja.

»Ne more biti sprejemljivo, da ne moremo zaščititi svojih otrok pred nasiljem strelnega orožja. Tega ne smemo sprejeti kot nekaj normalnega. Vsak otrok si v učilnici zasluži občutek varnosti in otroci se morajo učiti brati in pisati, ne pa kako se skriti pred streli,« je v izjavi sporočil Biden.

»Kongres mora potrditi zakone zdrave pameti - splošni pregledi kriminalne preteklosti pred nakupom orožja, prepoved prodaje nevarnim osebam, prepoved polavtomatskega orožja in nabojnikov z veliko kapaciteto,« je med drugim zahteval Biden, ki se v kratkem poslavlja s položaja.