Štiri pogrešane najstnike našli mrtve, fantje so se odpravili na kampiranje

Policija Severnega Walesa v Združenem kraljestvu je potrdila, da so v avtomobilu, ki je zletel s ceste v kraju Garrego blizu Tremadoga, našli štiri trupla. Našli so prevrnjeno ford fiesto, delno potopljeno v vodo. Po vsem sodeč je to tragičen konec iskanja pred tremi dnevi izginulih najstnikov.

Wilf Henderson, Jevon Hirst, Harvey Owen in Hugo Morris iz Shrewsburyja so izginili v nedeljo zjutraj. Nadzornik Owain Llewellyn je dejal, da kaže, da je šlo za tragično nesrečo.

Kot je pojasnil, so fantje v nedeljo odšli na kampiranje v Eryri (Snowdonia). Nazadnje so jih videli v srebrni ford fiesti, in prav to je policija našla v torek po obvestilu nekega občana, češ da je vozilo zapeljalo s ceste med Beddgelertom in Llanfrothenom.

3 dni so jih iskali.

»Obsežno iskanje je vključevalo številne agencije in prostovoljce, in to je rezultat, ki si ga nihče od nas ni želel,« je povedal načelnik Llewellyn.

Policija je sporočila, da so bile družine najstnikov obveščene in da je iskanje končano, poteka pa preiskava, da bi uradno identificirali potnike v vozilu in ugotovili vzrok smrti. Po besedah Crystal Owen, Harveyjeve matere, so fantje zadnjič uporabili telefon okoli poldneva v nedeljo v Porthmadogu, njen sin pa se ni oglasil na whatsapp, kar je bilo sila nenavadno. Vsi štirje so bili študentje na Shrewsbury Collegeu. Lokalna reševalna ekipa je v ponedeljek popoldne poklicala policijo Severnega Walesa in helikopter obalne straže iz Caernarfona. Preiskala sta območje severovzhodno od Porthmadoga, vendar takrat niso našli ničesar.